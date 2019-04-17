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五鏡頭沒比較強！外媒對Nokia 9 PureView拍照實測有話要說

2019-04-17 21:08電獺少女

沒...沒有到這麼差吧QAQ

Nokia 9 PureView在今年MWC上可以說是憑藉著五顆主鏡頭成功吸引了眾多目光，在當時也被多個外媒評選為最佳手機之一，讓不少人對於它整體質感及拍照表現更加期待！然而就在這幾天，外媒Mashable發表了一篇Nokia 9 PureView的評測文，不過針對這款手機的使用體驗還有拍照測試都給予了不是很好的評價...到底是怎麼回事呢？快速帶大家來看一下

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首先是大家最好奇的拍照部分，Mashable編輯給的評價是：「雖然有五顆鏡頭，但並不代表就一定能拍出更好的照片」！(OMG這句話真的是講得滿重的😱)

不過在給獺友們看實拍照之前，針對這部份宇恩其實想要說明一下我自己先前體驗Nokia 9 PureView的一些感受，我覺得它的照片成像確實在層次感跟深度上面是有的，所以在後製上你想要自行調整的細節可以更多更仔細，但顏色說實話就真的不像有些手機會自動AI優化那麼討喜就是了

▼舉例來說在色彩的部分Nokia 9 PureView (左) 比起三星S10+ (右) 就顯得比較單調，少了一點生命力

▼不過換個場景，宇恩反而覺得它比Google Pixel 3XL (右圖) 顏色更飽和

▼但Mashable編輯 (感覺?) 沒那麼輕易放過Nokia 9 PureView，把上圖那張照片無限放大之後可以看到在建築物牆上紋理的部分Pixel 3XL是保留的比較完整的 (真的很嚴格QAQ)

▼最後這張拍攝人像的部分其實宇恩是投Nokia 9 PureView一票的，感受到十足的深度，雖然顏色整體還是偏暗啦，而且仔細看會發現在頭髮周圍的虛化處理它也並沒有做得比iPhone XS (右圖) 細緻，但我還是會選它XD

(想看更多實拍照可以點這個原文連結)

除了照片成像不如預期的好之外，Mashable編輯也提到Nokia 9 PureView採用五顆鏡頭同時拍攝，再組合成一張照片這中間所需的時間真的太久了，他表示等一張照片可能需要10秒、30秒甚至更久，「沒有人應該為此等待」，更點出只搭載高通驍龍845的處理器看來真的無法負荷五鏡頭這樣龐大的運算處理

另外針對屏下指紋解鎖體驗，Mashable編輯則說他實際使用時常常遇到畫面出現「無法識別」、「太快抬起」或是「不夠用力按壓」等情況，解鎖成功率似乎有滿大的進步空間

不過說了這麼多Nokia 9 PureView在Mashable編輯心目中還是有幾個不錯的特點的，比方說它的外觀質感非常好、螢幕成色也很鮮艷豐富、另外搭載Google原生的Android One作業系統相當流暢好用等等

而關於Nokia 9 PureView其實到現在都還沒有正式在台上市的相關消息，所以宇恩目前也有點難幫大家實測到底拍照表現跟整體的使用體驗到底是如何，這篇文章僅是先給獺友們當做一個參考，如果之後有機會評測的話再來好好把五鏡頭表現呈現給各位啦！

(新聞來源:Mashable)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

NokiaPureView手機鏡頭

電獺少女

「電獺少女」(Aotter Girls)是科技與生活風格為主題的科技網站，編輯們由一群不同類型的女生組成!!電獺少女開箱產品、介紹App、分享網站軟體與各種有趣的新科技，將原本冷硬科技變成溫暖有趣的生活小常識，超級歡迎大家每天都來關注我們哦!!https://agirls.aotter.net/
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