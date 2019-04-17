援軍已經在路上了！ Google暗示新款Pixel手機將於5/7揭曉

搭配即將上映電影《復仇者聯盟：終局之戰 (Avengers: Endgame)》，Google稍早在Google Store頁面釋出預告，並且標示「援軍已經在路上了」，暗示新款Pixel手機即將在美國西岸時間5月7日正式揭曉，而台灣時間預期也會在5月8日間公布相關資訊。

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從預告內容中，可以顯示Google分別藉由Google Maps導航、前後相機拍照功能、Google Assistant應用，以及AR合照趣味功能等應用，強調接下來即將揭曉的Pixel新機特色。

而Google預計揭曉的新款手機，就是先前有不少傳聞的Pixel 3a系列，其中可能包含Pixel 3a與Pixel 3a XL兩款新機，產品代號分別為「bonito (鰹魚)」與「sargo (重牙鯛)」，尺寸預期貼近去年揭曉的Pixel 3，處理器可能更換為Qualcomm Snapdragon 670等級規格，同時依然維持單一主鏡頭設計，但將會採用Google人工智慧演算法處理的相機拍攝效果，預期也會搭載Active Edge機身側面擠握操作介面，以及客製化安全晶片Titan M。

同時，Google預期也會推出新款Google Nest Hub Max，以及更名為Google Nest Hub的智慧顯示器，將與Google Home系列智慧喇叭作更明顯產品區隔，同時整合Nest系列產品應用服務。

至於美國西岸5月7日恰好是Google I/O 2019首日，因此預期新機將會搭配新版Android Q一同亮相，但是否當天就會釋出Android Q的正式版本，目前暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》