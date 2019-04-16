三星用戶大跳槽 轉投Google Pixel 3陣營

嘛也是可以理解啦……

雖然Google曾經說過，他們推Pixel不是要搶手機的市佔率，而是要用Pixel把Android系統做最好的展示，不過它的售價定位確實是跟iPhone比較接近，要說他們不想把果粉給拉攏過來也說不過去XD 但根據市調機構Counterpoint Research的報告，他們近期公布了Google Pixel 3所吸引到的客群，雖然有18%確實是從iOS陣營跳槽過來的，但吸到的最多用戶來自……三星！竟然足足有51%的人啊！

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51%的三星用戶中，有31%是使用Samsung S7；而除了三星、蘋果外，第三名轉用Pixel 3的則是MOTO用戶 (也高達14%)。看來跳槽用戶多半還是來自Android陣營呢，不過也不難理解，iPhone用戶死忠的原因不只手機本身，iOS系統也是很重要的因素，如果用慣了iOS、設備都是蘋果的、App也都是在iOS商店買的，確實不太可能考慮改用Android啊

而Android用戶因為資料轉移方便，通常會以手機本身作為換機考量，確實比較可能跳槽的。像Linda自己就考慮過要不要換Pixel 3呢。你說Android用戶比較花心？嗯我無法反駁XD 獺友們對哪支手機的表現比較滿意呢？

(新聞來源：Counter Point)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》