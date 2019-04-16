親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

郭台銘選總統？他的起家厝在這 月租竟只要7500

父子都在兩岸當過兵 時代洪流讓這家人有奇異經歷

三星用戶大跳槽 轉投Google Pixel 3陣營

2019-04-16 16:05電獺少女

嘛也是可以理解啦……

雖然Google曾經說過，他們推Pixel不是要搶手機的市佔率，而是要用Pixel把Android系統做最好的展示，不過它的售價定位確實是跟iPhone比較接近，要說他們不想把果粉給拉攏過來也說不過去XD 但根據市調機構Counterpoint Research的報告，他們近期公布了Google Pixel 3所吸引到的客群，雖然有18%確實是從iOS陣營跳槽過來的，但吸到的最多用戶來自……三星！竟然足足有51%的人啊！

分享

51%的三星用戶中，有31%是使用Samsung S7；而除了三星、蘋果外，第三名轉用Pixel 3的則是MOTO用戶 (也高達14%)。看來跳槽用戶多半還是來自Android陣營呢，不過也不難理解，iPhone用戶死忠的原因不只手機本身，iOS系統也是很重要的因素，如果用慣了iOS、設備都是蘋果的、App也都是在iOS商店買的，確實不太可能考慮改用Android啊

而Android用戶因為資料轉移方便，通常會以手機本身作為換機考量，確實比較可能跳槽的。像Linda自己就考慮過要不要換Pixel 3呢。你說Android用戶比較花心？嗯我無法反駁XD 獺友們對哪支手機的表現比較滿意呢？

(新聞來源：Counter Point)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

PixelAndroid三星

電獺少女

「電獺少女」(Aotter Girls)是科技與生活風格為主題的科技網站，編輯們由一群不同類型的女生組成!!電獺少女開箱產品、介紹App、分享網站軟體與各種有趣的新科技，將原本冷硬科技變成溫暖有趣的生活小常識，超級歡迎大家每天都來關注我們哦!!https://agirls.aotter.net/
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

iPhone XS、XR降8000元 台灣之星拚了

2019-04-16 11:33

電信業推iPhone 7優惠 蘋果新舊機同步搶市

2019-04-16 11:23

iPhone XS對決Google Pixel 3！誰才是最佳拍照手機？

2019-04-15 20:00

Xperia 1將於4月26日在台亮相 預計5月初上市

2019-04-16 14:49

與OPPO產品區隔、追求自我表現，realme品牌手機預計5月正式登台

2019-04-16 14:49

三星一口氣在台公布10款Galaxy手機、平板與穿戴裝置 以中階機種滿足市場需求

2019-04-16 14:46

錯誤市場決策釀成更嚴重虧損 美圖確認今年中關閉手機業務

2019-04-16 14:45

不只有翻轉鏡頭 三星Galaxy A系列狂推10款機海戰術搶市

2019-04-15 21:54

iPhone又降價了！2019版iPhone 7最多降6,000元

2019-04-15 20:52

三星10款新機齊發 連中階機都有「黑科技」

2019-04-15 18:40

OPPO新品牌realme 5月進軍台灣市場

2019-04-15 17:49

三星推A系列新品 翻轉鏡頭吸睛

2019-04-15 14:46

測試物聯網 英國5G網路從農場乳牛開始

2019-04-15 08:34

Google開放Android 7.0以上手機可當網路服務安全認證裝置

2019-04-13 18:34

夏普螢幕可凹折手機可能成真 打造螢幕可凹折筆電、平板

2019-04-12 14:28

iPhone「出現一條線」? 別驚慌 只是UI設計

2019-04-12 12:58

華為P30系列旗艦新機時尚登台 極光色頂配版預購排隊大方送

2019-04-11 20:41

業界首創AI防手震及AI逆光拍攝 小薰：四鏡頭真的強

2019-04-11 20:23

支援高達50倍變焦拍攝、換上大尺寸螢幕的P30系列正式登台

2019-04-11 16:56

華為新機P30系列在台發表 每年二支旗艦策略不變

2019-04-11 16:55

動眼看／搭載側旋升降結構鏡頭、10倍光學混合變焦的OPPO Reno系列

2019-04-11 06:36

OPPO Reno系列正式亮相 與瑞士電信同步推出5G連網版本

2019-04-11 06:35

為直播而生 三星揭曉結合可翻轉鏡頭設計的Galaxy A80

2019-04-11 06:27

訪談／往更多元市場布局 OPPO將以Reno系列手機切入全球競爭

2019-04-11 06:25

三星S10超聲波指紋辨識有漏洞 3D列印成功解鎖

2019-04-10 21:53

瞄準直播世代！三星Galaxy A80翻轉3鏡頭驚艷登場

2019-04-10 21:23

蘋果遭大學生詐騙1500支iPhone 「換機黨」成燙手山芋

2019-04-10 20:40

OPPO Reno系列上海發表 10倍混合變焦、側旋鏡頭有新意

2019-04-10 17:39

高通首度針對中階手機打造著重遊戲體驗處理器 擴展Snapdragon 700系列選擇

2019-04-10 09:21

OPPO新款大螢幕、大電量中階手機AX5s在台推出

2019-04-10 09:19

華為有意對外提供5G連網晶片 但僅限與蘋果合作

2019-04-10 09:00

小米董事長雷軍：小米消滅了大陸山寨手機

2019-04-09 20:41

Pixel 3a系列、Google Nest Hub Max名稱意外出現在Google Play Store頁面

2019-04-09 08:44

採直向凹折使用模式 夏普也申請螢幕可凹折手機設計專利

2019-04-09 08:43

ZenFone 6外觀曝光 搭載機身上下滑開設計、搭載5G連網功能

2019-04-09 08:41

華碩5G概念手機曝光 配備無瀏海全螢幕、前後置雙鏡頭

2019-04-09 00:46

iPhone XE 最快Q3問世 估一萬八起跳

2019-04-09 00:46

華為安全性工程設計「粗劣」 英國會可能禁用

2019-04-08 22:29

4G雙飽優惠重現江湖 遠傳推599雙飽購機方案

2019-04-08 20:25
看更多

熱門文章

iPhone又降價了！2019版iPhone 7最多降6,000元

2019-04-15 20:52

iPhone XS對決Google Pixel 3！誰才是最佳拍照手機？

2019-04-15 20:00

免費PowerPoint模板下載 80種輕量簡報版型小於5MB

2019-04-15 16:58

三星Galaxy Fold折疊機實測：有摺痕、有點厚

2019-04-16 09:48

三星10款新機齊發 連中階機都有「黑科技」

2019-04-15 18:40

iPhone XS、XR降8000元 台灣之星拚了

2019-04-16 11:33

電信雙雄拚了 iPhone 7加碼補貼

2019-04-16 02:30

電信業推iPhone 7優惠 蘋果新舊機同步搶市

2019-04-16 11:23

OPPO新品牌realme 5月進軍台灣市場

2019-04-15 17:49

不只有翻轉鏡頭 三星Galaxy A系列狂推10款機海戰術搶市

2019-04-15 21:54

蘋果公司投資Apple Arcade遊戲訂閱服務 超過5億美元

2019-04-15 22:39

三星用戶大跳槽 轉投Google Pixel 3陣營

2019-04-16 16:05

COMPUTEX下月登場 聚焦五大主題

2019-04-16 14:27

iPhone降價戰開打 台灣之星推XS、XR、X系列降價優惠

2019-04-16 12:06

Xperia 1將於4月26日在台亮相 預計5月初上市

2019-04-16 14:49

2019台北電腦展5月28日登場 聚焦人工智慧5G

2019-04-16 13:40

錯誤市場決策釀成更嚴重虧損 美圖確認今年中關閉手機業務

2019-04-16 14:45

三星一口氣在台公布10款Galaxy手機、平板與穿戴裝置 以中階機種滿足市場需求

2019-04-16 14:46

台北國際電腦展 今年聚焦AI & IoT、5G

2019-04-16 14:37

EA正式揭曉《星際大戰 絕地：組織殞落》 扮演僅存的絕地學徒鍛鍊原力技能

2019-04-16 14:42

亞馬遜傳打造免費串流音樂 將以廣告支撐播放

2019-04-16 14:43

智慧手表不只要時尚 也要低耗電

2019-04-16 14:49

與OPPO產品區隔、追求自我表現，realme品牌手機預計5月正式登台

2019-04-16 14:49

智慧手表 量血壓、測心率都搞定

2019-04-16 14:46

蘋果遊戲訂閱服務Arcade傳已支出數億美元，但將成為更大營收來源

2019-04-16 14:44

無光碟版Xbox One S All-Digital將以229.99歐元銷售、5/7上市

2019-04-16 14:43

台灣之星祭iPhone降價搶客 最高直降8,000元

2019-04-16 14:28

COMPUTEX科技跨界 首展AI、IoT

2019-04-16 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top