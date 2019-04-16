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與OPPO產品區隔 realme品牌手機預計5月正式登台

2019-04-16 14:49楊又肇

去年5月在印度市場啟用的年輕化子品牌realme，並且在日前預告即將進入台灣市場之後，稍早由realme台灣市場商務長鍾湘偉說明接下來發展策略，以及與OPPO品牌之間區隔。

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根據鍾湘偉說明，目前台灣地區的realme團隊成員基本上源自原本OPPO團隊，並且以年輕成員為主，藉此反應realme品牌鎖定年輕用戶，以及本身主打「Proud to be Young」精神，強調在新台幣1萬元價格帶內開創全新局面，並且在強調性價比特性中追求潮流、價值感。

在後續採用黃底、簡化設計的全新品牌，鍾湘偉也強調realme品牌將從科技力、設計感切入，並且從線上帶動線下銷售，更計畫透過合作夥伴通路提昇品牌能見度，另外也將藉由深入校園與年輕用戶族群對話，並且配合活動參與、招募實習、品牌代言等方式，讓realme品牌可以更深入年輕族群。

不過，與OPPO品牌同樣以全新Reno品牌鎖定年輕族群用戶情況來看，realme品牌鎖定的年輕族群對象與主打特色依然會有區隔，例如OPPO強調更多科技與相機拍攝功能，而realme則鎖定更廣泛年輕使用族群，甚至產品價位帶明顯設定在新台幣1萬元與5000元區間，因此與OPPO品牌市場策略會有明顯不同。

除此之外，如同華為與榮耀在內部資源共用之外，在產品行銷、市場策略則會有明顯不同，因此鍾湘偉表示realme品牌初期產品確實仍帶有部分OPPO手機特色，而包含VOOC閃充技術也會應用在旗下手機產品，但未來在持續發展之下，兩個品牌推行產品將會有更大區隔，即便內部維持資源共享情況下，在產品與市場策略仍會不同。

同時，鍾湘偉也表示realme進入台灣市場，並不會依循特定品牌發展模式，因此也不會存在鎖定紅米等相同價位產品比較競爭情形，基本上還是以針對台灣市場提供更多產品需求，並且希望能在50%左右的中階機種尋求更多發展機會。

realme台灣市場商務長鍾湘偉
realme台灣市場商務長鍾湘偉
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至於接下來在台灣市場布局方向，realme初期將會先引進新台幣5000元價位帶的realme 3，接下來將會視情況引進realme 3 Pro，同時未來在台推行產品也會以數字系列，以及Pro系列產品為主，而U系列產品則會視市場反應決定。

對於未來銷售模式，鍾湘偉表示將會與多家電商業者合作，另外也會配合台灣市場需求與電信通路合作銷售，但在實體通路部分並不會使用現有OPPO門市資源，將與更多通路業者合作，藉此讓realme品牌可讓更多消費者認識，產品維修部分則同樣會委外提供服務，其中也包含OPPO旗下服務資源。

而針對未來是否也會比照OPPO在今年說明進軍5G網路、物聯網裝置，或是推行更多周邊產品，鍾湘偉則說明依照realme品牌現行市場策略並不會太快進入5G網路應用，但未來依然會按照市場需求提供對應產品，至於周邊產品現階段主要還是以耳機、保護殼等相關配件為主，暫時不會推出相關生態鏈產品。

從一開始鎖定印度市場，開始擴展到更廣泛的東南亞市場，目前也陸續進駐新加坡、台灣等地區，似乎意味realme接下來也準備往更多市場擴展，依照鍾湘偉的說法表示未來確實有機會往歐洲市場布局，但是否會依照地緣關係陸續擴展到包含日本、韓國在內東北亞市場則不一定，最主要還是觀察當地市場是否適合切入。

目前realme品牌首款手機將以realme 3為主，預計今年5月初正式在台推行 (最快4月底到貨)。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度電商

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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