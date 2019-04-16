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貨又出去了！ 高雄鳳梨今年出口新加坡刷新去年數量

三星一口氣在台公布10款Galaxy手機、平板與穿戴裝置 以中階機種滿足市場需求

2019-04-16 14:46楊又肇

今年初接連宣布更新Galaxy A系列機種之後，三星稍早在台宣布包含Galaxy A20、Galaxy A30、Galaxy A50、Galaxy A70，以及稍早對外公布搭載翻轉螢幕設計的Galaxy A80在內5款手機，同時也推出包含Galaxy Tab S5e、Galaxy Tab A 10.1吋2019年版與支援S Pen功能的Galaxy Tab A 8吋2019年版在內3款平板，另外包含兩款智慧手環，分別為Galaxy Fit與Galaxy Fit e。

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對於此次在台揭曉產品，其實都是不久前才在海外市場宣布上市產品，例如不久前才在泰國上市活動揭曉、搭載可翻轉螢幕設計的Galaxy A80，除了加快中階手機產品引進台灣市場銷售速度，三星表示將會持續加強中階手機產品銷售，尤其在目前旗艦機種帶動的手機市場逐漸飽和，中階與中高階手機產品仍有明顯需求，因此未來將會持續著重中階手機市場布局。

而從去年開始陸續將部分新功能率先應用在中階機種測試水溫，許多新功能都會藉由中階手機評估市場反應，同時也能加強中階手機吸引市場之處。此次更比其他品牌在中階機種擴大產品線，三星說明主要因素包含過往的Galaxy J系列開始與Galaxy A系列機種整合，意味目前雙位數字命名的Galaxy A系列機種，其實就是以往的Galaxy J系列手機產品定位，因此實際上並非手機產品線擴展，而是將過往Galaxy A系列與J系列產品合併，讓消費者能以更簡單方式挑選合適需求使用機種。

至於針對目前平板產品呈現需求衰退情況，三星表示在消費市場對於平板使用需求確實萎縮，但在商業應用、教育市場等需求依然明顯，因此未來將會更加著重此類需求發展。

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此次推出的Galaxy A20、Galaxy A30、Galaxy A50、Galaxy A70，建議售價分別為新台幣5990元、8990元、11990元、13990元，其中Galaxy A30已經在日前上市，Galaxy A20則預計在4月下旬推出，Galaxy A50與Galaxy A70則預計在5月1日推出，至於Galaxy A80僅預計今年6月推出，暫時尚未公布具體售價。

另外，先前推出的Galaxy Tab S5e則預計在5月1日推出，預計推出Wi-Fi版本建議售價為新台幣15990元，提供迷夜黑、星綻銀、暖陽金三款配色，而Galaxy Tab A 10.1吋2019年版Wi-Fi版本建議售價為新台幣7990元，LTE版本則為新台幣9900元，同樣會在5月1日推出，一樣提供迷夜黑、星綻銀、暖陽金三款配色，至於支援S Pen功能的Galaxy Tab A 8吋2019年版Wi-Fi版本建議售價為新台幣7990元，預計在5月期間上市，分別提供推出黑色、灰色兩款配色。

兩款智慧手環Galaxy Fit與Galaxy Fit e，前者預計在今年6月上市，建議售價為新台幣3880元，分別推出午夜黑、星燦銀兩款配色，後者則預計在5月1日上市，建議售價為新台幣999元，分別提供午夜黑、珍珠白、豔陽黃三款配色。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

泰國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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