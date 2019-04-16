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2019年普立茲獎出爐 新聞關鍵字：失能的「Code Red」

貨又出去了！ 高雄鳳梨今年出口新加坡刷新去年數量

錯誤市場決策釀成更嚴重虧損 美圖確認今年中關閉手機業務

2019-04-16 14:45楊又肇

美圖稍早對外宣布，確認旗下手機業務將於今年中正式關閉，過去推出的T9、V7手機將成為美圖末代機種，未來將把美圖手機品牌授權給小米使用，同時小米也將獲得美國旗下相關影像技術授權，而除了與皮膚相關的硬體產品也將提供小米長達30年獨家授權，而美圖後續仍會針對市面維持銷售的美圖手機提供後續服務，但後續轉由小米推出的美圖手機，則將由小米負責後續產品服務。

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在今年3月20日，美圖正式對外公布2018財年全年營收表現，其中確認虧損高達人民幣12億元 (約新台幣55.2億元)，光是智慧型手機業務虧損就佔約人民幣5億元 (約新台幣23億元)，幾乎貼近所有虧損金額的一半。

由於終於無法支撐硬體產品形成虧損，美圖在去年11月下旬宣布與小米進行合作，未來將由小米獲得美圖旗下手機品牌、影像技術與硬體產品長達30年獨家授權，確定日後手機產品將轉由小米研發、生產與銷售，並且可在產品使用美圖品牌，而美圖則可從銷售結果按比例分潤。

過去以美顏應用app為名，但在後來越來越多的同性質app競爭之後，美圖也比照當時諸多中國廠商搶進手機市場，從2012年宣布投入手機業務發展，到2013年5月中旬推出第一款標榜美顏自拍的MeituKiss，後續更與美少女戰士、Hello Kitty、櫻桃小丸子、魔法少女小櫻等動畫取得授權。

不過，由於後續由小米、華為在內中國品牌手機也開始主打美顏自拍效果，僅專注女性用戶市場為主的美圖手機，雖然曾經試圖藉由同樣吸引男性用戶、藉由動畫授權拓展不同市場，甚至進一步將手機價位拉高吸引不同消費族群，但畢竟多半還是僅能成為眾人自拍使用的「第二隻手機」，而不會像iPhone在內手機成為主力機種，或是人手一隻的手機產品，加上美顏自拍效果除了可以透過app取得之外，幾乎也成為越來越多手機標準配置，使得美圖手機生存空間越來越窄化。

而在前幾年雖然藉由手機獲得大幅營收，美圖依然呈現財務虧損問題，卻未仔細思考正確的市場發展策略，反而一再將賭注押在手機業務，導致原本app業務發展比重相對受到擠壓，如今必須正式向手機業務告別，app業務也可能開始面臨市場飽和、導量刺激下載成長疲憊等問題，反而僅能開始藉由手上技術授權對外尋求營收。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

自拍人民幣動畫

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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