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iPhone XS對決Google Pixel 3！誰才是最佳的拍照手機？

2019-04-15 20:00梅問題

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現在手機鏡頭愈來愈多，從早期的一顆到現在有三、四顆，再加上現在大家都手機不離身，所以手機也逐漸變成大家最常用的隨身機，雖然說現在手機無論在鏡頭數還是感光元件上，都有大幅的提升，但梅干還是比較習慣使用iPhone，除了操作介面外，再來就是照片的調性與色調比較熟悉，雖然說現在許多Android手機，內建相機的功能相當的強大，但每一家的介面與測光、調整曝光的方式都不相同，而最近Google所推出的Pixel3，不但相機的拍照界面，與測光與調整曝光值與iPhone相當的接近，因此梅干就用這兩隻手機，隨手記録了一些生活照。

雖然大家常說，晴天無爛機，但經由梅干這陣子拍下來後，iPhone XS的拍照效果，也沒有那麼的不堪，而Pixel3的A.I.與微光，也有它厲害與獨道的地方，就這兩隻手機在相機的定位上，也相當的明顯，iPhone在戶外的表現相當的突出，而Pixel3在室內與微光的部分，表現相當的亮眼，接下來梅干就把這陣子，隨手拍的一些生活照，作了點整理，來看看兩個原生機大對決，看看誰才是最佳的生活隨拍機。

iPhone XS v.s. Pixel3 鏡頭設計

鏡頭的設計上，Pixel3搭載一顆27mm的廣角鏡頭，而iPhone XS則是搭載雙鏡頭，分別為26mm與58mm，同時二隻都是1200萬畫素。

iPhone XS v.s. Pixel3 相機操作界面

接下來兩隻內建的相機拍照界面，左是Pixel3 右是iPhone XS，可看到操控的部分，極為相似。

iPhone XS v.s. Pixel3 暗部細節、高光表現

實拍室內的部分，當遇到暗部與高光時，iPhone XS 會選擇降低對比，讓整體的亮度看起來一致，但這時暗部與高光的細節就會被犧牲掉。

Pixel3透過A.I.智能的運算後，不但讓照片的明度對比變大，同時暗部與高光的表現，不但突出且細節層次較為豐富。

iPhone XS v.s. Pixel3 白平衡表現

在室內的白平衡，iPhone XS 拍起來，會有些偏黃。

Pixel3 在室內黃光的情況下，白平衡相對的準確許多。

iPhone XS v.s. Pixel3 耀光表現

iPhone XS 在耀光的抑制表現，就顯得有些不足，同時白平衡也偏黃。

Pixel3不但抑制耀光表現的相當不錯外，甚至在白平衡與細節的表現上，也相當的優異。

iPhone XS v.s. Pixel3 近拍

iPhone XS 1x 最近的拍攝距離, 為6cm左右。

Pixel3 最近拍攝距離，約在7cm左右。

iPhone XS v.s. Pixel3 戶外－逆光

iPhone XS 逆光的表現處理相當的好，除了保留天空的層次外，就連恐龍身體也細節也相當的豐富。

Pixel3 在逆光的情況下，恐龍的對比不但變大，甚至暗面與細即表現，顯得有些不足。

iPhone XS v.s. Pixel3 戶外－大晴天

一般來說在大晴天的情況下，手機的表現都不會太差，但iPhone XS在晴天下，不但雲朵的層次分明，甚至白平衡也準確許多。

Pixel3 除了雲朵細節變少外，白平衡也有些偏藍。

iPhone XS v.s. Pixel3 戶外－陽光高對比表現

當遇到艷陽下，對比反差很大時，iPhone XS 不但會降低反差，讓亮暗反差變得較弱，讓整體的層次更加豐富，同時後方雲朵的層次也較明顯。

Pixel3 白平衡有些許偏藍，同時對比反差較大，因此整體的調子較硬，同時左下角的沙表現也較不明顯。

iPhone XS v.s. Pixel3 人像模式表現

iPhone XS 在人像模式，可模擬光圈值，營造出景深的效果。

Pixel3 不得不說的是，竟然在1x鏡的情況下，也能模擬出景效果，雖然它的景深不可調，但在模擬淺景深的模式下，相當的自然，且髮絲細節也相當的清晰。

經由這陣子iPhone XS與Pixel3隨拍手後，二隻手機各有優缺, iPhone XS在戶外的表現相當優異，而Pixel3在室內表現相當突出，而梅干發現一個有趣地方則是，iPhone XS白平衡則偏黃，Pixel3偏藍，因此在戶外時，拍的照片會感覺調子比較硬一些，而iPhone就會柔一點，至於以生活隨拍來說，以戶外活動居多的話，iPhone XS倒是表現的不錯，若是室內的話，Pixel3表現則相當的突出，因此有考慮這二隻的朋友，也可自行評估一下囉！

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》

PixeliPhone Xs手機鏡頭

梅問題

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