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測試物聯網 英國5G網路從農場乳牛開始

2019-04-15 08:34楊又肇

關於5G網路技術應用，除了提供更高速的連網傳輸與更高網路頻寬表現，有更多應用會發生在物聯網相關場景，例如Cisco已經在英國牧場的乳牛養殖業進行5G網路應用測試。

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其實類似的應用，早在4G連網時期就有相關應用場景出現，主要藉由可固定在乳牛身上可聯網的電子標籤、定位裝置，透過物聯網連接方式進行更聰明的智慧養殖，藉此讓農場經營者隨時可以監控乳牛放牧吃草時的動向，以及乳牛身體狀況，透過行為數據化讓養殖操作最佳化，進而能使乳牛可在最佳狀況下產出更高品質的牛奶，同時有任何狀況也能透過連網方式隨時監控。

目前Cisco選擇在英國境內三個農村地區進行測試，其中包含位於英國西南方小鎮謝普頓馬利特的農業工程精準創新中心，透過其中180頭乳牛進行測試。

而從4G換成5G網路，其實本質上並沒有太大改變，但在連接數量、連接範圍都能因為5G網路特性擴大，藉此對應範圍更加寬廣的農場面積規模，甚至可以具體提昇養殖數據化應用效果。

此外，藉由自動化設備導入，農場經營者也能讓乳牛配合身分識別、身體狀況確認，進而引導至自動擠奶設備，並且在後續自動將完成擠奶的乳牛分開，與尚未完成擠奶乳牛作區隔，避免產生混淆，讓整體擠奶工作變得更有效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網英國5G

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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