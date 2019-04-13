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Google開放Android 7.0以上手機可當網路服務安全認證裝置

2019-04-13 18:34楊又肇

過去藉由二次認證，或是透過支援FIDO標準的USB外接裝置進行物理安全認證等方式，藉此確保使用者登入網路服務隱私安全，Google稍早在Google Cloud NEXT 2019活動期間宣布，將可讓Android 7.0版本以上手機透過藍牙方式與PC端連接，讓使用者可直接透過手機當作物理安全認證裝置

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不過，目前此方式僅限透過Chrome瀏覽器登入往服務使用，同時目前支援網路服務也僅限Google旗下包含Gmail、G Suite，或是Google Cloud服務應用功能，另外也能用於登入個人Google帳號使用。

而Google表示，未來也計畫讓更多網路服務、瀏覽器均能以此方式比對使用者身分，只要網路服務加入支援FIDO安全標準，同時瀏覽器只要採用Chromium架構設計也能對應此項功能，但仍不確定未來是否開放支援Android以外平台設計手機使用此項功能。

至於使用方式，只要準備好一支Android 7.0作業系統版本以上手機，並且開啟藍牙、登入個人帳號，接著在Windows、Mac、Chrome OS裝置上開啟Chrome瀏覽器，接著在網址列輸人「myaccount.google.com/security」，然後開啟兩步驗證選項，再選擇所持有Android 7.0作業系統手機即可。

而如果使用Pixel 3的話，由於將FIDO安全認證整合在Titan M安全晶片，因此可以藉由按壓音健「-」即可快速判斷是不是使用者正常。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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