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支援高達50倍變焦拍攝、換上大尺寸螢幕的P30系列正式登台

2019-04-11 16:56楊又肇

不久前在法國巴黎正式揭曉的P30與P30 Pro，稍早由華為台灣代理訊崴技術宣布在台上市消息。

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此次在台灣引進版本同樣區分作為「標準版」的P30，以及作為「高階版」的P30 Pro，相比去年推出的P20系列均換上更大螢幕尺寸，並且採用OLED面板、螢幕下指紋辨識設計，同時也進一步將相機拍攝功能予以提昇。其中P30 Pro更額外搭載一組ToF鏡頭，並且可實現最高10倍無損變焦，以及高達50倍的數位變焦拍攝效果。

兩款新機預計在4月22日於台灣市場推出，P30將推出天空之境、亮黑色二款配色 (儲存容量為128GB)，建議售價為新台幣20900，預計搭配遠傳資費方案獨家銷售，而P30 Pro高配版 (256GB儲存容量)也同樣推出天空之境、亮黑色二款配色，建議售價為新台幣29900元，另外將推出以極光色呈現的P30 Pro頂配版 (512GB儲存容量)，建議售價為新台幣33900元。

另外，P30系列也與高級訂製服教父方國強團隊合作，分別推出「春日花卉款」與「春日叢林款」兩款以春日為題的訂製手機殼，其中「春日花卉款」以霧面背蓋留白來表現花卉圖紋，並且以鏤空透出手機的漸層極光，藉此凸顯立體層次感，而「春日叢林款」則運用湖面倒影山水透出手機本身色彩，並且以不同手機色彩呈現白色、黃昏、黑夜不同的自然美景。

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P30系列主鏡頭搭載1/1.7吋RYYB感測元件，並且將感光元件中以拜耳陣列排列的綠色像素換成黃色像素，藉此提高整體進光表現，而P30採用f/ 1.8光圈，感光度達ISO 204800，P30 Pro則採用f/1.6光圈，並且加入雙重OIS光學防震設計，感光度則可達ISO 409600。

在P30 Pro所搭載徠卡認證四鏡頭設計中，分別搭載4000萬畫素超感光主鏡頭、2000萬畫素超廣角鏡頭、800萬畫素潛望式5倍光學變焦鏡頭，以及一組ToF鏡頭。而P30則搭載徠卡認證三鏡頭設計，分別搭載4000萬畫素超感光主鏡頭、1600萬畫素超廣角鏡頭、800萬畫素3X長焦鏡頭。

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而P30採用3650mAh電池容量，電池快充則對應22.5W充電效率與15W無線充電，機身對應IP53等級防水效果，並且支援有線或無線形式的反向充電。P30 Pro則搭載4200mAh電池容量、支援40W快充、15W無線充電與IP68防水設計，同樣支援有線或無線形式的反向充電。

至於處理器部分，兩款新機搭載與Mate 20系列相同的Kirin 980處理器，一樣針對手機使用流暢、app快速啟動、相機拍攝等應用需求提供人工智慧運算效能，其中更包含針對影像HDR、細節等資訊處理，藉此實現更穩定的手持夜拍、穩定錄影等效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電華為

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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