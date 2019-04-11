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訪談／往更多元市場布局 OPPO將以Reno系列手機切入全球競爭

2019-04-11 06:25楊又肇

揭曉全新Reno系列手機之後，OPPO Reno產品總監李勝與資深影像工程師李龍佳在會後接受訪談時，針對此次Reno系列產品定位，以及首次採用特殊側旋升降鏡頭模組設計的想法等細節進行分享。

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對於產品定位，李勝說明Reno系列是OPPO針對接下來的全球市場布局所打造產品，基本上是針對全球市場年輕族群創作使用需求所打造，因此定位上並非用於取代過去針對特定區域市場推行的R系列等機種。不過，由於未來R系列等產品將會隨著市場發展策略而作調整，可能會慢慢淡出市場，變成會以Reno系列作為OPPO布局全球市場的手機產品。

至於Find X在內系列機種，則依然著重在藝術與科技結合的設計想法，因此未來依然會持續發展，並且與Reno系列做區隔。

而對於今年在MWC 2019原本預期展示的螢幕可凹折手機產品，OPPO依然維持目前內部已經有相關技術，只是市場尚未有適合應用機會，或是此類產品目前還沒有成熟的使用情境，因此並不會過於躁進推出此類產品，同時也尚未決定將此類手機歸類在哪一個產品線，但強調OPPO實際上已經可以推出具體可使用的是受商品，主要還事先等待市場需求力道增大才會加入競爭。

另外，對於此次Reno系列採用被人戲稱「鯊魚鰭」的特殊側旋升降鏡頭模組，李勝透露確實過去內部曾經擔心這樣的設計是否能被人接受，但在做了相關統計才發現許多人反而是可以接受，加上採用單邊升降的設計更有利於降低鏡頭作動故障機率，甚至可以藉此詮釋對稱設計中的「不完美」，進而在Reno系列產生一些不一樣的獨特性。

但未來是否意味所有升降鏡頭模組都會採取這樣的設計，李勝反而強調主要還是看產品當下需求設計而定，即便是Find X所搭載雙滑軌升降鏡頭模組設計也有可能持續被使用。

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至於此次選擇Reno系列作為OPPO旗下首發5G手機產品，最主要也是因為此系列產品鎖定全球市場打造，而5G連網技術也是OPPO接下來持續關注發展方向，同時也與Qualcomm、各地區電信業者在內合作夥伴維持緊密關係，例如此次揭曉Reno系列手機時，在歐洲市場也與瑞士電信宣布推出以Reno系列為設計的第一款5G連網手機，接下來在中國市場也會藉由5G星火計畫與更多電信業者合作測試，預計在今年第二季會讓旗下5G連網手機產品搭配更多電信業者的5G連網資費銷售。

不過，李勝並未透露後續是否進一步擴展美國市場，但以OPPO長遠市場布局來看，確實也會朝此目標發展，但預期會先站穩歐洲、中國，以及日韓與東南亞市場為優先目標，同時未來也會讓旗下所有手機產品全面轉向5G連網支持使用模式。

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在此次發表活動中，OPPO副總裁沈義人表示未來產品發展不僅侷限在手機類別，更包含5G連網應用產品，以及更多連網設備、穿戴裝置，而此次中國銷售版Reno系列手機同樣內建數位助理服務Breeno，同時也整合包含類似小米旗下米家app服務來看，顯示OPPO接下來在中國地區發展將銜接更多應用場景，這些發展未來更可能進一步擴展到其他市場，意味接下來OPPO的市場發展策略將會更加多元。

從今年開始採用全新品牌標誌設計，同時也在機身內導入全新字體形式，OPPO顯然將會採取與過往不同的發展步調布局全球市場。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

OPPO

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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