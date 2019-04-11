為直播而生 三星揭曉結合可翻轉鏡頭設計的Galaxy A80

三星稍早接續揭曉新款中高階手機Galaxy A80，其中搭載可分別當做視訊鏡頭與主相機鏡頭使用的升降翻轉模式設計，同時也藉此讓Galaxy A80能以顯示佔比達85.9%的全尺寸螢幕形式呈現完整畫面視覺，而不受螢幕瀏海造型，或是穿孔形式設計影響觀看視覺。

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其實類似的想法，先前OPPO早已在旗下手機產品導入相同概念設計，只是三星藉由升降翻轉模式設計，讓相機可在一般使用情況下以主相機鏡頭呈現，而當要使用自拍功能時，則可讓相機模組上升，並且將鏡頭翻轉到正面，讓主相機可直接當做視訊鏡頭使用，因此也能確保自拍畫質表現。

至於接聽電話會使用到的聽筒部分，三星則是採用磁振原理透過螢幕面板產生聲音，進而可以將傳統擴音元件佔據空間省卻，而螢幕下緣自然也採用光學式指紋辨識設計。

這樣的設計，自然也能讓螢幕上方維持完整顯示範圍，避免螢幕上方被瀏海造型遮蔽，或是因為穿孔設計使得畫面產生一個缺口。

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至於硬體規格方面，Galaxy A80採用三星自有Exynos處理器，但目前僅確認搭載2.2GHz雙核+1.7GHz六核構成的八核心設計，另外則搭載8GB記憶體與128GB儲存容量，另外也配置支援25閃充設計的3700mAh電池容量，而相機部分則以4800萬畫素、f/2.0圈廣角鏡頭，搭配800萬畫素、f/2.2光圈與123°超廣角鏡頭與ToF 3D景深鏡頭構成的三鏡頭相機，其中更可藉由捕捉精準臉部與景深識別效果，因此三星強調將以此款手機吸引更多投入線上直播的實況主、網紅使用。

而躋身顏色則分別包含天使金、幻影白和魅影黑三款配色，搭配6.7吋、解析度為FHD+ (1080x2400)的Super AMOLED螢幕對應更大範圍顯示內容，讓實況主在直播過程也能清楚看見粉絲互動狀況。

三星尚未公布Galaxy A80具體售價，但預期日後也會引進台灣市場。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》