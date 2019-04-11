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動眼看／搭載側旋升降結構鏡頭、10倍光學混合變焦的OPPO Reno系列

2019-04-11 06:36楊又肇

就OPPO說明，此次推出的Reno系列是針對全球市場打造的全新產品線，本身並非用於取代過往針對特定市場推出的R系列或F系列機種，同時也與鎖定藝術結合科技打造的Find系列做明顯區隔，並且將主軸聚焦在創造力與獨特性，因此在產品設計強調相機拍攝功能，同時也在升降鏡頭模組採特殊側旋升降結構。

左為Reno標準版，右為10倍混合光學變焦版本，尺寸則分別為6.4吋與6.6吋
左為Reno標準版，右為10倍混合光學變焦版本，尺寸則分別為6.4吋與6.6吋
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由於採用全新側旋升降結構的前鏡頭模組，因此包含6.4吋的Reno標準版，以及6.6吋的Reno 10倍混合無損變焦版本均搭載螢幕顯示佔比達93.1%的全尺寸螢幕，同時整體邊框設計也不會過於明顯。而全新側旋升降結構的前鏡頭模組也跟Find X一樣強調20萬次耐用表現，約可對應5年正常使用時間，另外也對應摔落偵測，藉由自動收回相機模組避免鏡頭模組因衝擊損壞。

硬體規格部分，Reno系列分別在10倍變焦版本搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，提供最高8GB記憶體+256GB儲存容量組合，並且配置4065mAh電池容量，標準版則採用Qualcomm Snapdragon 710處理器，分別提供6GB記憶體+128GB或256GB儲存容量版本，以及8GB記憶體+256GB儲存容量組合，電池容量則為3765mAh，兩者均搭載VOOC 3.0閃充技術，讓整體充電時間可以進一步縮減。

另外，此次在Reno系列均搭載NFC近場感應功能，因此可以使用行動支付，或是將手機模擬為交通卡或門禁卡，國際版本也能對應使用Google Pay等支付服務。

基於Android 9.0的ColorOS 6，則是在配色、版面、字體等方面做了平面化與更精簡調整，同樣整合OPPO數位助理服務Breeno，本身也整合Hi-Res Audio高解析音質輸出、Dolby全景聲，另外也與騰訊影片合作，藉由相容HDR10技術呈現更真實影像色調。

而此次推出的Reno系列均搭載4800萬畫素SONY IMX586感光元件，支援四合一像素結合，透過1.6μm單位畫素感光面積、1/2.0吋感光元件受光面積，以及f/1.7大光圈的組合，並且搭載為超高畫質夜景2.0與更自然的人像拍攝模式。

10倍變焦版本除了對應10倍光學無損變焦拍攝功能，更導入人工智慧超高畫質引擎，藉此縮短夜拍模式處理時間，約可在2到3秒內即可完成拍攝。標準版則僅搭載4800萬畫素超清主鏡頭與800萬畫素廣角鏡頭組合，並未搭載10倍無損混合變焦功能，僅支援2倍光學變焦，最高對應10倍數位變焦。

機身背面採漸變色彩呈現的玻璃材質設計，同時OPPO更橋掉採用特殊塗佈讓色彩視覺更...
機身背面採漸變色彩呈現的玻璃材質設計，同時OPPO更橋掉採用特殊塗佈讓色彩視覺更具質感
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因為省卻視訊鏡頭等元件，使得螢幕可以全尺寸形式呈現
因為省卻視訊鏡頭等元件，使得螢幕可以全尺寸形式呈現
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全新側旋升降結構的前鏡頭模組，一樣對應20萬次升降使用壽命，約可對5年左右正常使...
全新側旋升降結構的前鏡頭模組，一樣對應20萬次升降使用壽命，約可對5年左右正常使用時間
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Reno系列均搭載4800萬畫素SONY IMX586感光元件，支援四合一像素結...
Reno系列均搭載4800萬畫素SONY IMX586感光元件，支援四合一像素結合，透過1.6μm單位畫素感光面積、1/2.0吋感光元件受光面積，以及f/1.7大光圈的組合，並且搭載為超高畫質夜景2.0與更自然的人像拍攝模式，而10倍光學變焦版本則額外搭載藉由三組鏡頭形成的10倍無損變焦拍攝效果，最高可對應20倍數位變焦
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標準版僅搭載兩組鏡頭，因此雖然也同樣具備4800萬畫素SONY IMX586感光...
標準版僅搭載兩組鏡頭，因此雖然也同樣具備4800萬畫素SONY IMX586感光元件，支援四合一像素結合，透過1.6μm單位畫素感光面積、1/2.0吋感光元件受光面積，以及f/1.7大光圈的組合，並且 搭載為超高畫質夜景2.0與更自然的人像拍攝模式，但最多僅對應2倍光學變焦與10倍數位變焦
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實際拍攝：

[caption id="attachment_98135" align="aligncenter" width="1024"] 120度超廣角[/caption]

[caption id="attachment_98131" align="aligncenter" width="1024"] 廣角[/caption]

[caption id="attachment_98132" align="aligncenter" width="1024"] 遠焦[/caption]

[caption id="attachment_98133" align="aligncenter" width="1024"] 10倍變焦[/caption]

[caption id="attachment_98134" align="aligncenter" width="1024"] 20倍數位[/caption]

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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