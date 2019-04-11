親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

日職／王見王！ 王貞治給激勵 王柏融敲致勝安打回應

OPPO Reno系列正式亮相 與瑞士電信同步推出5G連網版本

2019-04-11 06:35楊又肇

今年在MWC 2019期間揭曉10倍混合光學無損變焦技術具體細節之後，OPPO終於在上海正式揭曉Reno系列新機，其中區分標準版與10倍變焦版，同時也在蘇黎世同步宣布攜手瑞士電信 (Swisscom)推出OPPO Reno 5G連網版本，預計在今年5月率先於瑞士電信門市推出，之後也將在全球更多地區市場開放銷售。

分享

此外，OPPO也確定將在4月中下旬於台灣地區揭曉上市資訊，並且啟用新品預熱網頁，預計4月中旬將以互動小遊戲形式推出第二波預熱活動。而OPPO也從今日 (4/10)下午4點起啟動『Reno新機登記好禮加碼抽』活動，於OPPO網路商店與全台OPPO體驗店搶先登記，並且在隨後完成交機，即可抽OPPO原廠贈品，完整活動詳情將以OPPO官網公布為準。

分享

以「想像，更近一點」作為發表會主軸，OPPO宣布推出全新Reno系列手機，其中採用一體成型設計機身，以及標榜真正全尺寸設計螢幕，分別區分標準版與搭載10倍無損混合變焦版本。

同時，OPPO更標榜將以「看不見的秩序」詮釋全新渾然一體、有秩序的美感，並且作為OPPO未來10年全新產品首發設計風格。

分享

Reno系列正面搭載完整的真全尺寸螢幕，Reno 標準版與Reno 10倍變焦版分別採用6.4吋、6.6吋OLED螢幕，分別為6.4吋與6.6吋兩種規格，底部邊框寬度僅3.5mm，藉此實現高達93.1%的螢幕顯示佔比。

不僅如此，Reno系列跟採用全新發光材質設計，藉此完整對應DCI-P3色域，螢幕顯示更透亮、色彩更豐富、更省電另外也藉由康寧Gorilla Glass 6增加螢幕抗刮耐摔特性。

在色彩顯示表現部分，Reno系列更獲得馬格蘭攝影通訊社 (Magnum Photos)認證。

分享

分享

為了實現真全尺寸螢幕設計，OPPO在Reno系列採用全新側旋升降結構的前鏡頭模組，同時也將柔光燈、主鏡頭閃光燈隱藏在手機內部，僅需0.8秒即可旋出，另外也跟Find X一樣強調20萬次耐用表現，約可對應5年正常使用時間，另外也對應摔落偵測，藉由自動收回相機模組避免鏡頭模組因衝擊損壞。

而將前鏡頭、柔光燈、麥克風與主鏡頭閃光燈隱藏在升降結構的相機模組內，更可讓螢幕顯示佔比更具體提升，至於採用特殊側旋升級設計則可降低過往雙滑軌升降鏡頭模組不容易維修，以及容易損壞等問題。

分享

至於此次搭載的全新光感式指紋辨識器，更透過暗部補光設計讓螢幕下指紋解鎖成功率提升20%至30%，解鎖速度更比R17提升28.5%。

在此次推出的Reno系列均搭載4800萬畫素SONY IMX586感光元件，支援四合一像素結合，透過1.6μm單位畫素感光面積、1/2.0吋感光元件受光面積，以及f/1.7大光圈的組合，並且搭載為超高畫質夜景2.0與更自然的人像拍攝模式。

分享

10倍變焦版本除了對應10倍光學無損變焦拍攝功能，更導入人工智慧超高畫質引擎，藉此縮短夜拍模式處理時間，約可在2到3秒內即可完成拍攝。

另外，10倍變焦版本更搭載4800萬畫素超清主鏡頭+1300萬畫素潛望式長焦鏡頭+800萬畫素廣角鏡頭的主相機模組，藉由三組不同焦距鏡頭，從超廣角到長焦覆蓋等效焦距16mm至160mm常用焦段，提供更大構圖彈性。

至於標準版則僅搭載4800萬畫素超清主鏡頭與800萬畫素廣角鏡頭組合，並未搭載10倍無損混合變焦功能，僅提供2倍光學變焦與最高10倍數位變焦拍攝效果。

分享

分享

硬體規格部分，Reno系列分別在10倍變焦版本搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，提供最高8GB記憶體+256GB儲存容量組合，並且配置4065mAh電池容量與可將充電時間縮減23.8 %以上的VOOC 3.0閃充技術，同時也搭載可在遊戲過程感受震動觸感的橫向線性馬達、銅管液冷散熱、支援Dolby全景聲技術的擴音喇叭與三麥克風立體收音等設計。

標準版則採用Qualcomm Snapdragon 710處理器，以及擁有6GB記憶體+128GB或256GB儲存容量版本，另外也會推出8GB記憶體+256GB儲存容量組合，電池容量則為3765mAh，一樣搭載VOOC 3.0閃充技術。

此次推出的Reno系列更全面搭載NFC近場感應功能，除了可應用行動支付，更可模擬150個地區以上、超過10種交通卡、門禁卡，同時OPPO也透露接下來將與銀聯卡合作OPPO Pay行動支付服務。

基於Android 9.0的ColorOS 6，則是在配色、版面、字體等方面做了平面化與更精簡調整，同樣整合OPPO數位助理服務Breeno，本身也整合Hi-Res Audio高解析音質輸出、Dolby全景聲，另外也與騰訊影片合作，藉由相容HDR10技術呈現更真實影像色調。

另外，在遊戲體驗也整合GameBoost 2.0，透過Frame Boost、Touch Boost功能特性，分別提升畫面顯示效率，以及整體觸控反應表現，更可藉由SLA多態網路連接技術，讓使用者在遊玩線上遊戲時，可以同時透過Wi-Fi或手機網路加快線上遊戲封包傳遞速度，平均約可減少46.8%連網延遲情況，另外也提供遊戲語音降噪功能。

分享

分享

同時，Reno系列在遊戲體驗部分更獲得德國萊茵TÜV認證。

配色部分，標準版提供極夜黑、星雲紫、薄霧粉與霧海綠四款配色，而10倍變焦版本則提供霧海綠與極夜黑兩款配色。

建議售價方面，標準版依照規格分別以人民幣2999、3299與3599元價格上市，預計4月19日於中國大陸市場銷售，而10倍變焦版本則分別以人民幣3999、4499與4799元價格上市，預計會在今年5月中上旬推出。

而OPPO預計在中國市場提供老用戶可提早一週購機，以及舊機換購方案。

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

OPPO5G手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

瞄準直播世代！三星Galaxy A80翻轉3鏡頭驚艷登場

2019-04-10 21:23

訪談／往更多元市場布局 OPPO將以Reno系列手機切入全球競爭

2019-04-11 06:25

蘋果遭大學生詐騙1500支iPhone 「換機黨」成燙手山芋

2019-04-10 20:40

動眼看／搭載側旋升降結構鏡頭、10倍光學混合變焦的OPPO Reno系列

2019-04-11 06:36

為直播而生 三星揭曉結合可翻轉鏡頭設計的Galaxy A80

2019-04-11 06:27

三星S10超聲波指紋辨識有漏洞 3D列印成功解鎖

2019-04-10 21:53

OPPO Reno系列上海發表 10倍混合變焦、側旋鏡頭有新意

2019-04-10 17:39

高通首度針對中階手機打造著重遊戲體驗處理器 擴展Snapdragon 700系列選擇

2019-04-10 09:21

OPPO新款大螢幕、大電量中階手機AX5s在台推出

2019-04-10 09:19

華為有意對外提供5G連網晶片 但僅限與蘋果合作

2019-04-10 09:00

小米董事長雷軍：小米消滅了大陸山寨手機

2019-04-09 20:41

Pixel 3a系列、Google Nest Hub Max名稱意外出現在Google Play Store頁面

2019-04-09 08:44

採直向凹折使用模式 夏普也申請螢幕可凹折手機設計專利

2019-04-09 08:43

ZenFone 6外觀曝光 搭載機身上下滑開設計、搭載5G連網功能

2019-04-09 08:41

華碩5G概念手機曝光 配備無瀏海全螢幕、前後置雙鏡頭

2019-04-09 00:46

iPhone XE 最快Q3問世 估一萬八起跳

2019-04-09 00:46

華為安全性工程設計「粗劣」 英國會可能禁用

2019-04-08 22:29

4G雙飽優惠重現江湖 遠傳推599雙飽購機方案

2019-04-08 20:25

玩遊戲網速很重要！EXO伯賢申請成全球首批5G用戶

2019-04-08 18:40

超聲波指紋辨識很安全？3分鐘不到破解Galaxy S10

2019-04-08 18:29

Google Play開發者控制台「證實」Google將推出兩款Pixel系列中階新機

2019-04-08 15:39

華為首款5G連網、螢幕可凹折手機Mate X於天貓商城上架 預計6月開賣

2019-04-08 15:37

作伙瘋媽祖！電信業推「佛心價資費188」兼拿發財金

2019-04-08 10:02

三星S10+和華為P30 Pro大對決！外國網友票選結果出爐

2019-04-07 19:27

OPPO Reno確定推出三色 最高搭載8GB記憶體、256GB儲存容量

2019-04-07 18:27

5G第一究竟是誰？ 南韓、美國爭論不休

2019-04-06 21:16

華為P30 Pro、三星S10+、iPhone xs Max 三大旗艦拍照對決

2019-04-06 17:31

ZenFone 6跑分意外現身？驍龍855處理器躍升旗艦規格

2019-04-06 16:02

全球首支5G手機三星S10 南韓首爾亮相

2019-04-05 19:28

美國政府可能藉由其他方式阻止華為在5G網路佈署成長動能

2019-04-05 11:18

iPad Mini 5拆解！Home鍵和Lightning難更換 維修分數僅2分

2019-04-04 15:00

仿照Galaxy S10e市場策略，Galaxy Note 10可能首度加入小尺寸版本設計

2019-04-04 07:02

華碩手機不符日本特定頻段 公司道歉退換貨

2019-04-03 18:15

三星Galaxy Fold測試影片好療癒 20萬次以上摺疊沒問題

2019-04-03 17:22

台哥大新任總經理林之晨：未來5G市場競爭應彼此合作

2019-04-03 12:48

華碩ZenFone Max Pro M2日本出包 台灣不受影響

2019-04-03 12:39

採用Light多鏡頭技術、可拍攝更真實影像的Nokia 9 PureView將在台上市

2019-04-02 15:48

HMD Global首款螢幕打孔設計手機 Nokia X71在台揭曉

2019-04-02 15:47

小米揭曉與LINE FRIENDS跨界合作手機、行李箱 以及年輕人第一支「火箭」…

2019-04-02 10:34
看更多

熱門文章

「不簽和解書，我就讓公司破產！」揭開愛評網「最離奇」資遣流程背後，由盛轉衰的關鍵

2019-04-10 09:10

說好的40倍呢？南韓5G大戰「速度才快4倍」

2019-04-10 16:10

終於能直接拔掉隨身碟！Windows告別「安全地移除硬體」

2019-04-10 17:28

三張貼紙把特斯拉騙入逆向車道 資安研究員揪自動駕駛盲點

2019-04-10 16:10

手機鏡頭越多越好？5顆鏡頭的Nokia 9 PureView究竟怎麼拍

2019-04-10 12:02

蘋果遭大學生詐騙1500支iPhone 「換機黨」成燙手山芋

2019-04-10 20:40

微軟開放下載首波新版Microsoft Edge瀏覽器預覽版本

2019-04-10 08:59

OPPO新款大螢幕、大電量中階手機AX5s在台推出

2019-04-10 09:19

瞄準直播世代！三星Galaxy A80翻轉3鏡頭驚艷登場

2019-04-10 21:23

華為有意對外提供5G連網晶片 但僅限與蘋果合作

2019-04-10 09:00

追趕亞馬遜與微軟 Google Cloud持續擁抱開放、擴展更多服務據點

2019-04-10 09:21

OPPO Reno系列上海發表 10倍混合變焦、側旋鏡頭有新意

2019-04-10 17:39

把Teams放一邊？微軟合作Slack 視窗直接用Office 365

2019-04-10 22:36

與Valve等廠商競爭 騰訊正式將WeGame遊戲服務平台帶到海外市場

2019-04-10 09:20

三星S10超聲波指紋辨識有漏洞 3D列印成功解鎖

2019-04-10 21:53

圈粉開戰！LINE與Yahoo互尬戰略大解碼

2019-04-10 14:59

進軍超算、人工智慧應用領域 高通打造Cloud AI 100系列加速處理器

2019-04-10 08:58

高通首度針對中階手機打造著重遊戲體驗處理器 擴展Snapdragon 700系列選擇

2019-04-10 09:21

動眼看／搭載側旋升降結構鏡頭、10倍光學混合變焦的OPPO Reno系列

2019-04-11 06:36

AMD揭曉針對商用的行動版處理器Ryzen Pro 3000系列 率先與HP、聯想合作

2019-04-10 08:58

OPPO Reno系列正式亮相 與瑞士電信同步推出5G連網版本

2019-04-11 06:35

為直播而生 三星揭曉結合可翻轉鏡頭設計的Galaxy A80

2019-04-11 06:27

Razer更新影像擷取盒 新款Ripsaw HD終於支援4K畫質直播

2019-04-10 08:59

Sony針對攝影專業人員 推出兩款強固型外接儲存裝置

2019-04-11 06:21

著重性價比與輕巧使用特性 VAIO新系列筆電、2 in 1裝置登台

2019-04-11 06:21

Google Cloud加強Windows應用服務相容、簡化原生雲端應用內容建造難度

2019-04-11 06:23

Google更新ML Kit開發工具 開發者可打造類似Duplex自動回覆功能

2019-04-11 06:22

訪談／往更多元市場布局 OPPO將以Reno系列手機切入全球競爭

2019-04-11 06:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top