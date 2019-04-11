OPPO Reno系列正式亮相 與瑞士電信同步推出5G連網版本

今年在MWC 2019期間揭曉10倍混合光學無損變焦技術具體細節之後，OPPO終於在上海正式揭曉Reno系列新機，其中區分標準版與10倍變焦版，同時也在蘇黎世同步宣布攜手瑞士電信 (Swisscom)推出OPPO Reno 5G連網版本，預計在今年5月率先於瑞士電信門市推出，之後也將在全球更多地區市場開放銷售。

分享 facebook

此外，OPPO也確定將在4月中下旬於台灣地區揭曉上市資訊，並且啟用新品預熱網頁，預計4月中旬將以互動小遊戲形式推出第二波預熱活動。而OPPO也從今日 (4/10)下午4點起啟動『Reno新機登記好禮加碼抽』活動，於OPPO網路商店與全台OPPO體驗店搶先登記，並且在隨後完成交機，即可抽OPPO原廠贈品，完整活動詳情將以OPPO官網公布為準。

分享 facebook

以「想像，更近一點」作為發表會主軸，OPPO宣布推出全新Reno系列手機，其中採用一體成型設計機身，以及標榜真正全尺寸設計螢幕，分別區分標準版與搭載10倍無損混合變焦版本。

同時，OPPO更標榜將以「看不見的秩序」詮釋全新渾然一體、有秩序的美感，並且作為OPPO未來10年全新產品首發設計風格。

分享 facebook

Reno系列正面搭載完整的真全尺寸螢幕，Reno 標準版與Reno 10倍變焦版分別採用6.4吋、6.6吋OLED螢幕，分別為6.4吋與6.6吋兩種規格，底部邊框寬度僅3.5mm，藉此實現高達93.1%的螢幕顯示佔比。

不僅如此，Reno系列跟採用全新發光材質設計，藉此完整對應DCI-P3色域，螢幕顯示更透亮、色彩更豐富、更省電另外也藉由康寧Gorilla Glass 6增加螢幕抗刮耐摔特性。

在色彩顯示表現部分，Reno系列更獲得馬格蘭攝影通訊社 (Magnum Photos)認證。

分享 facebook

分享 facebook

為了實現真全尺寸螢幕設計，OPPO在Reno系列採用全新側旋升降結構的前鏡頭模組，同時也將柔光燈、主鏡頭閃光燈隱藏在手機內部，僅需0.8秒即可旋出，另外也跟Find X一樣強調20萬次耐用表現，約可對應5年正常使用時間，另外也對應摔落偵測，藉由自動收回相機模組避免鏡頭模組因衝擊損壞。

而將前鏡頭、柔光燈、麥克風與主鏡頭閃光燈隱藏在升降結構的相機模組內，更可讓螢幕顯示佔比更具體提升，至於採用特殊側旋升級設計則可降低過往雙滑軌升降鏡頭模組不容易維修，以及容易損壞等問題。

分享 facebook

至於此次搭載的全新光感式指紋辨識器，更透過暗部補光設計讓螢幕下指紋解鎖成功率提升20%至30%，解鎖速度更比R17提升28.5%。

在此次推出的Reno系列均搭載4800萬畫素SONY IMX586感光元件，支援四合一像素結合，透過1.6μm單位畫素感光面積、1/2.0吋感光元件受光面積，以及f/1.7大光圈的組合，並且搭載為超高畫質夜景2.0與更自然的人像拍攝模式。

分享 facebook

10倍變焦版本除了對應10倍光學無損變焦拍攝功能，更導入人工智慧超高畫質引擎，藉此縮短夜拍模式處理時間，約可在2到3秒內即可完成拍攝。

另外，10倍變焦版本更搭載4800萬畫素超清主鏡頭+1300萬畫素潛望式長焦鏡頭+800萬畫素廣角鏡頭的主相機模組，藉由三組不同焦距鏡頭，從超廣角到長焦覆蓋等效焦距16mm至160mm常用焦段，提供更大構圖彈性。

至於標準版則僅搭載4800萬畫素超清主鏡頭與800萬畫素廣角鏡頭組合，並未搭載10倍無損混合變焦功能，僅提供2倍光學變焦與最高10倍數位變焦拍攝效果。

分享 facebook

分享 facebook

硬體規格部分，Reno系列分別在10倍變焦版本搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，提供最高8GB記憶體+256GB儲存容量組合，並且配置4065mAh電池容量與可將充電時間縮減23.8 %以上的VOOC 3.0閃充技術，同時也搭載可在遊戲過程感受震動觸感的橫向線性馬達、銅管液冷散熱、支援Dolby全景聲技術的擴音喇叭與三麥克風立體收音等設計。

標準版則採用Qualcomm Snapdragon 710處理器，以及擁有6GB記憶體+128GB或256GB儲存容量版本，另外也會推出8GB記憶體+256GB儲存容量組合，電池容量則為3765mAh，一樣搭載VOOC 3.0閃充技術。

此次推出的Reno系列更全面搭載NFC近場感應功能，除了可應用行動支付，更可模擬150個地區以上、超過10種交通卡、門禁卡，同時OPPO也透露接下來將與銀聯卡合作OPPO Pay行動支付服務。

基於Android 9.0的ColorOS 6，則是在配色、版面、字體等方面做了平面化與更精簡調整，同樣整合OPPO數位助理服務Breeno，本身也整合Hi-Res Audio高解析音質輸出、Dolby全景聲，另外也與騰訊影片合作，藉由相容HDR10技術呈現更真實影像色調。

另外，在遊戲體驗也整合GameBoost 2.0，透過Frame Boost、Touch Boost功能特性，分別提升畫面顯示效率，以及整體觸控反應表現，更可藉由SLA多態網路連接技術，讓使用者在遊玩線上遊戲時，可以同時透過Wi-Fi或手機網路加快線上遊戲封包傳遞速度，平均約可減少46.8%連網延遲情況，另外也提供遊戲語音降噪功能。

分享 facebook

分享 facebook

同時，Reno系列在遊戲體驗部分更獲得德國萊茵TÜV認證。

配色部分，標準版提供極夜黑、星雲紫、薄霧粉與霧海綠四款配色，而10倍變焦版本則提供霧海綠與極夜黑兩款配色。

建議售價方面，標準版依照規格分別以人民幣2999、3299與3599元價格上市，預計4月19日於中國大陸市場銷售，而10倍變焦版本則分別以人民幣3999、4499與4799元價格上市，預計會在今年5月中上旬推出。

而OPPO預計在中國市場提供老用戶可提早一週購機，以及舊機換購方案。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》