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蘋果遭大學生詐騙1500支iPhone 「換機黨」成燙手山芋

2019-04-10 20:40莊翔婷

北京蘋果專門店。 歐新社資料照
北京蘋果專門店。 歐新社資料照
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蘋果的售後保修服務一直以來都讓民眾感受到不少便利，卻因太輕易能以舊換新使得蘋果公司損失慘重，在大中華區詐欺換機的情況還高達60%，不得不讓蘋果重視這個問題。

據新浪新聞報導，音譯名為蔣全和周陽陽的中國籍留美大學生，自2017年起就向蘋果專賣店提出共3069份的維修申請，最誇張的是2017年竟高達2000多份，通過蘋果審核成功換得的新iPhone就有1493支，總價逼近90萬美元。

報導中指出，兩人定期從中國同夥取得假iPhone，為了不引起海關注意，每次寄到美國的數量大約在30支左右，且付費給不同親友幫忙代收，成功以舊換新後再寄回中國及其他國家以低價售出。目前蔣全面臨200萬美元的罰款及30年的監禁，而周陽陽則是1萬美元的罰款和5年監禁。

令人匪夷所思的是，難道蘋果公司都沒發覺有異嗎？雖然目前官方尚未回應，但根據聯邦法院的的起訴書內容，蔣全每次送修的手機都是無法開機的，因此檢修人員也無法馬上對手機進行確認，才會讓「換機黨」有機可乘。

據The Information報導，在詐騙蘋果保修最嚴重的時期，中國60％保修期內的iPhone，維修申請都是以詐欺為目的，光2013年五月的深圳某Apple Store每週收到的舊換新申請就超過2000份，遠超過全球任何一家店，這些換機黨也會隨著保修政策而更新手法，使得蘋果每年損失高達十幾億台幣，成為需要立刻解決的棘手問題。

海關詐騙大學生蘋果iPhone

莊翔婷

聯合新聞網數位特約作者。
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