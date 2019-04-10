華為有意對外提供5G連網晶片 但僅限與蘋果合作

相關消息指出，華為將有意對外出售旗下5G連網晶片Balong 5000，但對象僅限蘋果。

分享 facebook

由於目前與Qualcomm關係陷入僵局，加上Intel雖然極力說明新款5G連網晶片將會在今年提供合作夥伴測試樣本，但也要等到明年才會有進入量產，而三星方面也似乎無意將旗下5G連網晶片Exynos M5100轉售給蘋果使用，雖然市面上還有聯發科可提供5G連網晶片，不過顯然無法滿足蘋果提出規格要求，因此看起來也不在蘋果計畫合作名單內，導致蘋果今年預計更新的iPhone可能將與5G連網功能無緣。

從華為稍早透露考慮對外出售旗下5G連網晶片，但僅限與蘋果合作的情況來看，其實是相當不符合華為日前對外說法，畢竟華為過去曾表示Balong系列產品僅針對旗下手機、物連網裝置打造，同時也僅提供華為旗下產品使用，此時透露願意與蘋果合作的說法，或許也是抓準蘋果並不會與其合作，進而作為話題宣傳用意。

事實上，以現行中美貿易競爭，加上美國政府對於中國廠商提供網通相關裝置有所防備，蘋果實際上也不太可能與華為進行合作，除非蘋果計畫針對中國市場另外推出採用不同連網設計版本的iPhone，並且藉此符合中國市場的5G連網使用需求。

以華為打造的Balong 5000 5G連網晶片設計來看，不但支援6GHz以下連網頻譜，同時也支援毫米波 (mmWave)在內5G連網規範技術，同時也能向下相容2G、3G與4G網路規格，加上華為也計畫將此款連網晶片用在接下來準備推出的Mate X，以及Mate 20 X，理論上規格應該也能符合蘋果對於5G連網應用要求。

但華為方面並未針對雙方是否確實有意願合作進一步做說明，同時蘋果方面也尚未對此做任何表態。

而從蘋果目前與Qualcomm之間訴訟關係來看，美國國際貿易委員會稍早已經針對雙方在美國境內兩樁訴訟做出不同裁決，其中針對iPhone 7系列機種涉及影響Qualcomm持有數據連接傳輸品質與速度提昇技術專利部分，做出禁售部分舊款iPhone的建議，但針對Qualcomm以電池省電技術專利要求禁止進口iPhone產品的要求，則是予以回絕。

至於在德國與中國地區的裁決結果，則是對蘋果顯得不利，造成蘋果必須透過重新採用Qualcomm提供數據晶片，以及藉由韌體更新方式避開侵權問題，但未來是否會因此妥協恢復與Qualcomm合作，目前仍無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》