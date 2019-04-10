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OPPO新款大螢幕、大電量中階手機AX5s在台推出

2019-04-10 09:19楊又肇

針對大尺寸螢幕與高電量的中階手機使用需求，OPPO宣布推出採經典黒、紅配色設計的中階手機AX5s，其中搭載6.2吋螢幕與聯發科Helio P35處理器，並且內建4230mAh電池容量。

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OPPO AX5s預計鎖定著重性價比的大尺寸、高電量中階手機市場，預計推出3GB記憶體搭配64GB儲存容量版本。建議售價部分，OPPO AX5s兩種規格版本分別以新台幣6990元與7990元價格銷售，預計在4月10日與4月22日起在OPPO網路商店、全台OPPO體驗店、OPPO指定通訊門市與各大網路購物平台(PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物網、udn買東西購物中心、蝦皮購物)開始販售。

另外，OPPO AX5s 3GB記憶體搭配64GB儲存容量版本也將在4月15日於台灣市場開放所有電信業者搭配資費方案銷售，而4GB記憶體搭配64GB儲存容量版本則預計在5月1日搭配中華電信資費方案銷售。

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根據OPPO說明，OPPO AX5s除了採用水滴造型螢幕與雙鏡頭主相機設計，更搭載可藉由人工智慧演算法讓電力損耗最佳化的4230mAh超大容量電池，藉此讓手機整體待機使用時間可具體延長。另外也藉由顯示佔比達89.35%、顯示比例為19:9的6.2吋螢幕對應更大顯示視覺，讓使用者能有更好影片觀看與遊戲遊玩體驗。

至於在機身設計部分，OPPO AX5s採用鏡面機身設計，並且採用霧面邊框設計讓持握感更加穩定，並且以黑色與紅色詮釋不同視覺感受。

相機則分別搭載f/2.0光圈的800萬畫素視訊鏡頭，以及1300萬畫素+200萬畫素雙鏡頭設計的主相機，同時搭載人工智慧人像拍攝模式，另外也搭載特殊AR貼紙功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

OPPO手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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