高通首度針對中階手機打造著重遊戲體驗處理器 擴展Snapdragon 700系列選擇

今年初才宣布推出小更新版本的Snapdragon 712處理器，Qualcomm稍早再針對中階手機產品推出全新Snapdragon 730、Snapdragon 730G，以及Snapdragon 665三款處理器產品，其中加上英文字母「G」的Snapdragon 730G，更是Qualcomm第一款特別針對遊戲體驗量身打造的處理器產品。

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或許是因為手機遊戲市場熱度，同時中階手機也成為最常被用於手機遊戲遊玩的裝置，因此Qualcomm過去以來雖然經常在高階旗艦處理器強調遊戲應用，但實際上卻更加重視中階處理器產品在遊戲、多媒體娛樂使用感受表現。

另一方面，自然也是因為性價比特性相對較明顯的中階手機成為不少市場銷售主力，包含中國市場、東南亞市場幾乎都是以銷售搭載Qualcomm Snapdragon 600系列處理器，以及採用Snapdragon 700系列處理器的中階手機有較高銷量成長，使得Qualcomm依然重視這塊市場發展。

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在此次推出的Snapdragon 730G，除了成為Qualcomm第一款針對遊戲使用需求量身打造的處理器產品，更凸顯Qualcomm希望能將原本「遊戲手機」產品必然搭載高階旗艦處理器的印象打配，強調即使是中階手機產品也能能有不錯的手機遊戲遊玩體驗。

根據Qualcomm說明，Snapdragon 730G由於搭載Adreno 618 GPU、支援Vulkan 1.1版本，將比標準設計的Snapdragon 730提昇15%運算效能，並且藉由Qualcomm原本針對高階旗艦處理器提供的Elite Gaming平台設計，進一步降低Wi-Fi連結延遲現象，並且改善畫面閃動情況，同時也能加入HDR顯示效果與防止作弊機制，讓Snapdragon 730G處理器可以帶來更豐富的中階手機遊玩體驗。

而Snapdragon 730自然可以視為先前Snapdragon 700系列推出的最新規格設計，相比Snapdragon 600系列則更加著重人工智慧技術應用，並且強化Snapdragon AI Engine運算執行表現，同時也進一步將人工智慧算力應用在相機拍攝，或是電池續航表現等控制，並且支援先前原本僅在高階旗艦處理器才提供功能，例如加入支援HEIF格式影像檔或4K HDR動態錄影等原本僅在旗艦等級手機才具備功能。

不過，相比高階旗艦處理器的LTE連接能力，此次推出的Snapdragon 730G同樣整合可達2Gbps連網速率表現的X24數據晶片，而Snapdraogn 730則僅支援X15數據晶片，對應最高800Mbps連接速度表現，另外兩款全新處理器均支援Wi-Fi 6無線網路規格。

至於此次推出的Snapdragon 665，則與先前處理器一樣搭載Snapdraogn AI Engine，同樣最高支援3鏡頭主相機，並且支援Vulkan 1.1 API，唯獨在無線連接部分僅搭載X12 LTE連網晶片，對應600Mbps數據連接速率，同時也僅支援802.11ac Wi-Fi，另外也支援MU-MIMO技術。

此次推出的新款處理器預計在今年中應用在市售手機，但尚未確認首波應用此類處理器的品牌為何。

至於此次新增Snapdragon 730G與Snapdraogn 730兩款處理器，更讓Snapdragon 700系列有更多選擇，一如Google日前透露未來Snapdragon 700系列將會加入更多選擇的說法，藉此強化與Snapdragon 600系列產品的明顯區隔。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》