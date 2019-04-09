iPhone新2款OLED機種 傳搭載3鏡頭

2019-04-09 12:45 中央社 台北9日電



蘋果今年iPhone新品設計傳有進展。日媒報導，今年6.1吋和6.5吋新iPhone可能搭載3顆鏡頭，且6.1吋和6.5吋機種均採用OLED螢幕。

日本科技網站Mac Otakara引述中國供應鏈消息人士指出，今年新2款iPhone將搭載3顆鏡頭，包括6.1吋和6.5吋的有機發光二極體（OLED）機種。

在尺寸部分，報導引述預期，6.1吋OLED版iPhone的機身尺寸，大約在iPhone XS和iPhone XR之間，大約相當於三星的Galaxy S10機種。

報導指出，新2款iPhone採用3鏡頭，可能使用比iPhone XR背面相機更大的鏡頭組（lens unit），感測元件尺寸也可能變較大。

其他功能設計方面，這2款新iPhone可能採用USB-C轉換Lightning連接線，以及18W規格的USB-C電源轉換器，可因應AirPods充電盒以及其他支援Qi標準無線充電裝置的需求。

今年新款iPhone規格功能各界關注。天風國際證券分析師郭明錤日前出具報告預期，今年下半年新款iPhone將支援雙向無線充電。

另有部分市場人士預期，今年新iPhone可能推出6.5吋OLED螢幕、5.8吋OLED螢幕以及6.1吋LCD螢幕等3款機種，螢幕上方的「瀏海」面積與去年機種相同。

郭明錤日前報告推測，今年下半年新款6.5吋OLED機種、5.8吋OLED與6.1吋LCD機種的電池板平均銷售價格（ASP），可分別提升約20%到25%、70%到80%與10%到15%。