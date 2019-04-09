親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

別丟錯了！只有3種塑膠袋材質 可以資源回收再利用

否認蔡賴會提「現任優先」 蔡英文：怯戰不是我的風格

iPhone新2款OLED機種 傳搭載3鏡頭

2019-04-09 12:45中央社 台北9日電

蘋果今年iPhone新品設計傳有進展。日媒報導，今年6.1吋和6.5吋新iPhone可能搭載3顆鏡頭，且6.1吋和6.5吋機種均採用OLED螢幕。

日本科技網站Mac Otakara引述中國供應鏈消息人士指出，今年新2款iPhone將搭載3顆鏡頭，包括6.1吋和6.5吋的有機發光二極體（OLED）機種。

在尺寸部分，報導引述預期，6.1吋OLED版iPhone的機身尺寸，大約在iPhone XS和iPhone XR之間，大約相當於三星的Galaxy S10機種。

報導指出，新2款iPhone採用3鏡頭，可能使用比iPhone XR背面相機更大的鏡頭組（lens unit），感測元件尺寸也可能變較大。

其他功能設計方面，這2款新iPhone可能採用USB-C轉換Lightning連接線，以及18W規格的USB-C電源轉換器，可因應AirPods充電盒以及其他支援Qi標準無線充電裝置的需求。

今年新款iPhone規格功能各界關注。天風國際證券分析師郭明錤日前出具報告預期，今年下半年新款iPhone將支援雙向無線充電。

另有部分市場人士預期，今年新iPhone可能推出6.5吋OLED螢幕、5.8吋OLED螢幕以及6.1吋LCD螢幕等3款機種，螢幕上方的「瀏海」面積與去年機種相同。

郭明錤日前報告推測，今年下半年新款6.5吋OLED機種、5.8吋OLED與6.1吋LCD機種的電池板平均銷售價格（ASP），可分別提升約20%到25%、70%到80%與10%到15%。

無線充電
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

華碩5G概念手機曝光 配備無瀏海全螢幕、前後置雙鏡頭

2019-04-09 00:46

iPhone XE 最快Q3問世 估一萬八起跳

2019-04-09 00:46

採直向凹折使用模式 夏普也申請螢幕可凹折手機設計專利

2019-04-09 08:43

玩遊戲網速很重要！EXO伯賢申請成全球首批5G用戶

2019-04-08 18:40

超聲波指紋辨識很安全？3分鐘不到破解Galaxy S10

2019-04-08 18:29

Pixel 3a系列、Google Nest Hub Max名稱意外出現在Google Play Store頁面

2019-04-09 08:44

華為安全性工程設計「粗劣」 英國會可能禁用

2019-04-08 22:29

4G雙飽優惠重現江湖 遠傳推599雙飽購機方案

2019-04-08 20:25

Google Play開發者控制台「證實」Google將推出兩款Pixel系列中階新機

2019-04-08 15:39

華為首款5G連網、螢幕可凹折手機Mate X於天貓商城上架 預計6月開賣

2019-04-08 15:37

作伙瘋媽祖！電信業推「佛心價資費188」兼拿發財金

2019-04-08 10:02

三星S10+和華為P30 Pro大對決！外國網友票選結果出爐

2019-04-07 19:27

OPPO Reno確定推出三色 最高搭載8GB記憶體、256GB儲存容量

2019-04-07 18:27

5G第一究竟是誰？ 南韓、美國爭論不休

2019-04-06 21:16

華為P30 Pro、三星S10+、iPhone xs Max 三大旗艦拍照對決

2019-04-06 17:31

ZenFone 6跑分意外現身？驍龍855處理器躍升旗艦規格

2019-04-06 16:02

全球首支5G手機三星S10 南韓首爾亮相

2019-04-05 19:28

美國政府可能藉由其他方式阻止華為在5G網路佈署成長動能

2019-04-05 11:18

iPad Mini 5拆解！Home鍵和Lightning難更換 維修分數僅2分

2019-04-04 15:00

仿照Galaxy S10e市場策略，Galaxy Note 10可能首度加入小尺寸版本設計

2019-04-04 07:02

華碩手機不符日本特定頻段 公司道歉退換貨

2019-04-03 18:15

三星Galaxy Fold測試影片好療癒 20萬次以上摺疊沒問題

2019-04-03 17:22

台哥大新任總經理林之晨：未來5G市場競爭應彼此合作

2019-04-03 12:48

華碩ZenFone Max Pro M2日本出包 台灣不受影響

2019-04-03 12:39

採用Light多鏡頭技術、可拍攝更真實影像的Nokia 9 PureView將在台上市

2019-04-02 15:48

HMD Global首款螢幕打孔設計手機 Nokia X71在台揭曉

2019-04-02 15:47

小米揭曉與LINE FRIENDS跨界合作手機、行李箱 以及年輕人第一支「火箭」…

2019-04-02 10:34

Ericsson：5G網路帶來最大改變不會在消費市場，而是在智慧工業改變

2019-04-02 10:28

三星揭曉Exynos處理器專屬轉接配件 PC可獲得LTE連網與省電運作

2019-04-02 10:18

三款配色 Galaxy S10 5G連網版本將於4/5率先在韓國上市

2019-04-02 10:17

新iPhone設計樣式曝光 三鏡頭擺放方式遭嫌「有夠醜」

2019-04-02 09:48

V15輕旗艦登台主打高規親民價 vivo：下半年將開專賣店

2019-04-01 16:59

升降自拍鏡頭好酷炫！vivo V15、V15 Pro平價登場

2019-04-01 16:32

vivo在台推出新款中階手機V15、V15 Pro 搭載3200萬畫素升降鏡頭、遊戲模式5.0

2019-04-01 15:28

不支援舊機型 傳iPhone 6S、6S Plus將無法更新iOS13

2019-04-01 15:23

OPPO Reno將搭載特殊「鯊魚鰭」升降鏡頭模組？

2019-03-31 20:21

學起來！防堵機器人電話 有妙招

2019-03-31 15:59

機器人騷擾電話猖獗 FCC重罰2億美元僅收回6790美元

2019-03-31 15:57

機器人電話氾濫 美通訊公司思遏阻

2019-03-31 13:30
看更多

熱門文章

4G雙飽優惠重現江湖 遠傳推599雙飽購機方案

2019-04-08 20:25

玩遊戲網速很重要！EXO伯賢申請成全球首批5G用戶

2019-04-08 18:40

收購愛評網後轉移現金解雇員工 街口支付嗆：不會給錢！

2019-04-08 15:23

LINE聊天畫面截圖功能更強大 iOS限定

2019-04-08 22:41

Apple Watch神偵測！他預先叫救護車 隨後真昏厥

2019-04-08 20:13

Google Play開發者控制台「證實」Google將推出兩款Pixel系列中階新機

2019-04-08 15:39

LINE對話長截圖密技超實用！iOS用戶趕快更新

2019-04-09 01:04

iPhone XE 最快Q3問世 估一萬八起跳

2019-04-09 00:46

華碩5G概念手機曝光 配備無瀏海全螢幕、前後置雙鏡頭

2019-04-09 00:46

華為安全性工程設計「粗劣」 英國會可能禁用

2019-04-08 22:29

超聲波指紋辨識很安全？3分鐘不到破解Galaxy S10

2019-04-08 18:29

就像打電動！美國陸軍版HoloLens智慧眼鏡解密

2019-04-08 17:36

ZenFone 6外觀曝光 搭載機身上下滑開設計、搭載5G連網功能

2019-04-09 08:41

Google證實開始在Android TV測試全新廣告欄位

2019-04-08 15:42

華碩ZenFone 6 下月14日在西班牙發表

2019-04-09 00:46

分析師評估Apple Card服務將使蘋果躋身全球10大發卡商之一

2019-04-08 15:40

英國教會推出App 揭露洗車場黑暗面

2019-04-08 19:57

Tesla傳更換馬達 刺激Model S與Model X銷量

2019-04-09 08:48

華為首款5G連網、螢幕可凹折手機Mate X於天貓商城上架 預計6月開賣

2019-04-08 15:37

蘋果可能在新版macOS增加更多獨立運作應用服務

2019-04-08 15:41

Panasonic揭曉新款錄影相機Lumix DC-G95 支援4K、V-Log L格式

2019-04-08 15:39

受技術限制 iOS版Netflix取消支援AirPlay播放功能

2019-04-08 15:38

智慧手表也搞怪 Fitbit推Bitmoji虛擬人偶激勵你健身

2019-04-08 17:49

採直向凹折使用模式 夏普也申請螢幕可凹折手機設計專利

2019-04-09 08:43

對應大眾運輸工具搭乘與小額支付 Samsung Pay將可支援模擬悠遊卡

2019-04-09 08:44

羅技針對開放工作環境使用需求 打造降噪全罩無線耳機

2019-04-09 09:25

金馬奇幻影展暖身 friDay影音精選影展片免費看到嗨

2019-04-08 16:48

《最後一戰：無限》實際開發費用傳已超過5億美元

2019-04-09 09:30

動手玩／MOFT筆電支架以15°與25°兩種使用角度輕鬆對應不同需求

2019-04-08 15:37

Pixel 3a系列、Google Nest Hub Max名稱意外出現在Google Play Store頁面

2019-04-09 08:44

從一千下修到四百個...打擊垃圾訊息 推特限制每日可追用戶數

2019-04-09 10:41

iPhone新2款OLED機種 傳搭載3鏡頭

2019-04-09 12:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top