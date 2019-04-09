Pixel 3a系列、Google Nest Hub Max名稱意外出現在Google Play Store頁面

2019-04-09 08:44 聯合新聞網 楊又肇



不久前才由開發者透露在Google Play控制台發現Pixel 3a與Pixel 3a XL兩款新機相關資訊，稍早在Google Play Store頁面更新更意外透露這兩款新機將會與先前同樣有傳聞的Google Nest Hub Max一同亮相，同時也顯示目前已經上市的Google Home Hub將更名為Google Nest Hub。

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目前Google Play Store已經將相關頁面恢復，不過依然被人擷圖存證，從相關內容顯示Google接下來預計推出新品確實包含Pixel 3a與Pixel 3a XL兩款新機，以及預期搭載更大尺寸觸控螢幕設計的Google Nest Hub Max。

至於實際公布上市時間，預期會是在近期時間點，有可能會選在即將在美國西岸時間4月9日至10日間展開的Google Cloud Next 2019，或是預計在美國西岸5月7日至9日間舉辦的Google I/O 2019期間亮相。

不過，若是以產品本身僅為小規模更新情況來看，Google也有可能直接透過新聞稿對外公布新品上市資訊。

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就先前消息顯示，Pixel 3a與Pixel 3a XL兩款新機是針對更普及大眾市場打造，特別是針對印度在內新興市場設計，讓使用者能以相對親民價格使用Pixel系列手機帶來的原生Android作業系統使用體驗，分別以「bonito (鰹魚)」與「sargo (重牙鯛)」作為產品代號，尺寸預期貼近去年揭曉的Pixel 3，處理器可能更換為Qualcomm Snapdragon 670等級規格，同時依然維持單一主鏡頭設計，但將會採用Google人工智慧演算法處理的相機拍攝效果。

另外，Pixel 3a系列預期也會搭載Active Edge機身側面擠握操作介面，以及客製化安全晶片Titan M。

而Google Nest Hub Max預期將是Google Home Hub的螢幕放大版本，其中可能搭載10吋觸控螢幕，並且整合Nest相機功能，至於去年揭曉的Google Home Hub則預期將更名為Google Nest Hub，藉此與Google Home系列智慧喇叭作更明顯產品區隔，並且歸類在智慧顯示器產品，同時整合Nest系列產品應用服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》