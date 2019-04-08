超聲波指紋辨識很安全？3分鐘不到破解Galaxy S10

三星Galaxy S10。 歐新社 分享 facebook

近年來，智慧型手機為了讓使用者擁有更好的體驗開發出許多便民的功能。自6年前iPhone 5s將Touch ID指紋識別功能放進手機開始，各家手機廠商推出不同的智慧辨識功能，如臉部辨識、虹膜辨識及掌紋辨識。但各家手機的智慧辨識功能持續受到挑戰。

在Imgur的一篇文章中，一位使用者darkshark能用3D列印印出他的指紋來解鎖他自己的Galaxy S10。這位使用者就像動作電影那樣在葡萄酒杯上採取了自己的指紋，並使用Photoshop進行簡易處理並使用3ds Max製作了一個模型，使他能夠將圖片中的線條擠出些微突起的3D版本。整個製作過程只花了13分鐘（包含了三次測試及調整），darkshark更在文章內表示「若測試過程一切順利的話，我還可以遠端啟動3D列印，讓整個過程花不到3分鐘。」

Galaxy S10的指紋辨識技術與其他手機大廠採用的電容式指紋感測不同，是採用更先進的超聲波指紋辨識。即使如此，使用者還是輕易找出破解的方法，利用一張指紋照片、一些軟體及 3D 印表機就能夠解開使用者的手機；甚至是利用手機進行支付款項及銀行軟體的作業許可。

當然，這並不是第一次有用戶發現智慧辨識的缺點及破解方式。如2016年，美國警方同樣透過3D列印方式解鎖並進入謀殺犯的手機；隔年，一家越南安全公司同樣使用3D列印方式來破解當時Apple最新手機iPhone X的 FaceID。這意味著，即使是最新或更安全的科技，在個人資安以及方便性的取捨，使用者必須斟酌做出選擇。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》