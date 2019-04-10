三星S10超聲波指紋辨識有漏洞 3D列印成功解鎖

圖片及資料來源：darkshark、The Verge 分享 facebook

近年來，智慧手機製造商一直升級手機的解鎖方式，像是指紋辨識、臉部辨識…等來保護手機裡的個人資料，但是無論是再先進的辨識系統都有辦法可以破解。

即使是聲稱配備精準度更高的螢幕下光學指紋辨識系統的Samsung Galaxy S10，最近也被Reddit網友 darkshark9使用3D列印技術完成破解，同時他還公佈了破解方法與影片，證實自己沒有造假。

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darkshark9將自己的破解步驟與方法上傳到免費網路相簿imgur分享。darkshark9表示，他先把自己的指紋印在透明紅酒杯上，再使用手機相機翻拍了指紋照片，並將照片上傳到 Photoshop 修圖工具。

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在 Photoshop 裡，darkshark9增加了指紋的對比度、建立去背的透明背景版本，再利用3ds Max建模與彩現軟體把指紋變成3D立體，最終就可以3D列印完成啦！

據darkshark9透露，他是以AnyCubic Photon LCD樹脂列印機製作一個3D列印指紋，但這看似複雜的列印工程事實上只需要13分鐘就能輕鬆搞定。

從darkshark9分享的影片裡可以看到，他最後拿著Samsung Galaxy S10和3D列印指紋在Galaxy S10 手機上進行辨識，沒想到竟然真的可以解鎖Galaxy S10最新的螢幕下光學指紋系統。只是…針對這起破解事件Samsung目前沒有任何消息與為應。

圖片及資料來源：darkshark、The Verge

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》