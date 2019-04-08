華為首款5G連網、螢幕可凹折手機Mate X於天貓商城上架 預計6月開賣

華為在今年MWC 2019期間揭曉首款螢幕可凹折，同時也是華為第一款支援5G連網的市售手機Mate X，不久前由華為消費者業務群執行長余承東透露將會在今年6月開放銷售，而稍早華為也已經將此款手機於中國天貓的華為商城上架，但尚未供具體開放銷售時間與具體中國地區售價。

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依照先前華為公布消息，Mate X將以2299歐元價格上市，換算成新台幣約為8萬元左右，但考量歐洲價格通常會比亞洲價格較高，因此預期屆時在亞洲地區銷售價位可能介於新台幣7萬元區間，但實際價格依然以華為日後公布為準。

Mate X採用與三星Galaxy Fold截然不同凹折方向設計，並且採用中國京東方供應軟性螢幕，攤開後的螢幕面積為8吋，採8:7.1顯示比例，折疊後的螢幕尺寸分別為6.6吋與6.3.8吋，分別對應19.5:9與25:9顯示比例，而在機身凹折部分的Falcon Hinge機構則是透過超過100組元件構成。

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相機元件部分，則是配置在機身側面，並且採取三鏡頭相機設計，分別對應雙前置視訊鏡頭與主相機鏡頭，並且採徠卡認證規格，同時可配合螢幕顯示取景，或是進行自拍等應用。

另外，華為也在機身側面搭載獨立電源按鍵，並且與指紋辨識器整合，而整體設計也將維持更加平整凹折疊合表現，讓此款手機疊合後的縫隙變小。

Mate X同樣搭載華為海思半導體打造的Kirin 980處理器，並且8GB記憶體、512GB儲存容量，配置4500mAh雙電池模組，更支援高達55W的華為SuperCharge電池快充技術。約可在30分鐘內完成85%電量充電，同時Mate X原廠盒裝也將提供充電功率達55W的充電配件。

而在通訊部分則採5G+4G連網設計，其中5G連網部分將採用華為自有5G連網數據晶片Balong 5000，支援目前絕大多數的5G連網技術標準，並且符合獨立組網與非獨立組網，本身也相容現有4G網路，並且可透過SIM卡槽使用華為NM記憶卡。

除了將以Mate X作為旗下首款支援5G連網手機，華為日前也確認將以去年推出的Mate 20 X打造另一款同樣支援5G連網的手機產品，預計以相對「親民」價格進入5G連網手機產品競爭。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》