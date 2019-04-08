Google Play開發者控制台「證實」Google將推出兩款Pixel系列中階新機

在稍早更新的Google Play開發者控制台中，意外透露Google兩款入門等級設計的Pixel系列手機規格細節，同時也證實新機代號分別為「bonito (鰹魚)」與「sargo (重牙鯛)」，預期就是先前有多次傳聞的Pixel 3a與Pixel 3a XL。

分享 facebook

由於同樣採用魚類代號名稱，加上搭載相對輕量硬體規格設計，因此幾乎可以確定兩款新機就是Google針對更多市場需求推行的Pixel 3a與Pixel 3a XL，其中預期也會對應純粹、乾淨且完整的Android作業系統功能，以及針對Pixel系列機種獨佔功能。

不過，相關數據並未顯示兩款新機具體處理器規格，但因為鎖定更普及市場使用需求，預期將如先前傳聞搭載Qualcomm Snapdragon 670，以及Snapdragon 710處理器。

而就Google Play開發者控制台顯示資訊，兩款手機採用螢幕顯示解析度規格稍有不同，分別為2220 x 1080與2160 x 1080，有可能比照Pixel 3系列額外推出採較大螢幕設計的XL版本。

兩款手機搭載記憶體均為4GB (但實際可用部分為3.5GB)，但仍不確定實際儲存容量設計，以及電池容量規格，但兩者都會搭載新版Android 9.0 Pie版本作業系統。

目前暫時還無法確定Google預計何時公布Pixel 3a與Pixel 3a XL上市資訊，但有可能選在今年年中時候揭曉，藉此讓Pixel系列新機進駐到更多市場銷售，同時預期會在今年下半年推出Pixel 4系列手機。

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》