三星S10+和華為P30 Pro大對決！外國網友票選結果出爐

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獺友比較喜歡哪支呢？

知名外媒『Android Authority』之前舉辦了一場投票活動，那就是問問大家：「最新的兩支Android旗艦機－三星的Galaxy S10+和華為P30 Pro，你比較喜歡哪支？」，這個投票分別在Android Authority自己的網站、YouTube和Twitter上進行，參與投票的讀者超過五萬人。最終投票結果出爐：S10+的支持者有60%，取得了勝利，P30 Pro則是31%，其餘的讀者則是表示：「這太難抉擇了我選不出來！」

那麼為什麼大家比較偏好S10+呢？其實大部分的人都認為，P30 Pro的拍照實力無懸念地贏過S10+，但除此之外的表現都是S10+獲勝，三星S系列的名聲也比華為P系列來得好。三星的One UI介面比華為的EMUI更易於使用、介面更清新，也不會限制應用程式在後台的性能。

另外呢，在手機機身、零件、螢幕的品質上，讀者們一致贊同S10+的表現非常出色，它幾乎提供了用戶所有需要的功能，不論在UI、UX、螢幕、轉換成電腦模式的Dex功能，以及VR的運用，都讓讀者認為三星家的旗艦機表現是很成熟的，華為P30 Por單靠相機還無法迎頭趕上S10+。

但留言也有不少支持P30 Pro的評論，認為論性能上，P30 Pro並不輸給S10+；又或者表示，有一些國家並沒有販售華為手機，在用戶的基數上兩者就是不同的。獺友們又是比較偏向哪支手機呢？歡迎留言告訴我們喔！

(新聞來源：Android Authority)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》