OPPO Reno確定推出三色 最高搭載8GB記憶體、256GB儲存容量

稍早開始向媒體寄送4月10日上海發表會邀請之後，OPPO再次透露預計揭曉新機OPPO Reno具體細節，其中包含將推出極夜黒、薄霧粉與霧海綠三款配色之外，其中極夜黒配色版本將提供6GB記憶體，搭配128GB或256GB儲存容量規格，而霧海綠配色則會提供6GB或8GB記憶體，搭配256GB儲存容量。

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另外，先前已經透露OPPO Reno將採用全尺寸螢幕設計，並且搭配升降鏡頭模組實現無瀏海、零開孔設計，螢幕顯示佔比可達93.1%，底部邊框維持3.49mm，左右邊框則採用1.59mm寬度設計。

而此次搭載的AMOLED顯示面板更對應DCI-P3顯示色域，並且符合德國萊茵TüV低藍光認證，在護眼模式約可濾除56%藍光，似乎還可以進一步針對背光比例進行微調。

至於處理器規格方面，高階版OPPO Reno將直接配置Qualcomm Snapdragon 855處理器，以及主相機為4800萬畫素規格的10倍無損光學變焦鏡頭模組，入門款機種則搭配Snapdragon 710處理器，相機功能可能會稍微打折。此外，OPPO Reno也將支援OPPO自有快充技術VOOC 3.0，並且加入支援NFC功能。

OPPO預計在4月10日於上海正式揭曉OPPO Reno，在此之前已經透過各類預告暗示此款新機特色，以及各類腦動大開設計。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》