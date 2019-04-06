華為P30 Pro、三星S10+、iPhone xs Max 三大旗艦拍照對決

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手機這兩年的發展重心從過去比拚性能的時代逐漸轉往拍照成像的好壞，其中Android各廠手機的進步幅度更是甩開iPhone好幾條街。Samsung與Huawei最近相繼推出該廠牌上半年旗艦手機，不約而同地針對相機部分又再一次進行了強化，跟著國外媒體的實測一同欣賞三款旗艦手機的拍照對決。

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高動態範圍(錄影模式下)

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高動態範圍HDR目的是為了保留更多亮暗部細節，從國外媒體實測當中可以看到三款手機明顯是支援Smart HDR的iPhone Xs Max表現最為出色，不僅有效壓制太陽光過曝的問題，第二張雲彩的部分也進行完整的保留。

變焦拍攝

變焦拍攝的興起是這幾年備受注目的特色之一，其中在華為P30 Pro除了支援了十倍無損變焦技術以外，更是宣稱可以透過最高50倍的數位變焦來拍攝月亮。從拍照的實際樣張中也不難看出十倍光學變焦與數位變焦的差異。支援十倍光學變焦的P30 Pro在影像中可以完整保留橋樑的主體結構與文字，其他兩款使用數位變焦拍攝下的成像都已經出現模糊的樣張。

廣角

廣角拍攝在手機相機上推行多年的功能，今年在Samsung與 Huawei旗艦系列上更是採用超廣角的鏡頭。實際從樣張中可以看到手機放置同樣距離下三者的樣張出現明顯的差異化，對比超廣角拍攝下的S10+，iPhone XS Max拍攝人體佔據絕大多數的畫面，無法完整保留背景結構，與此同時如果遇上多人拍攝時則必須要藉由自拍棒拉長拍攝距離才能完成拍攝。

夜拍

夜拍是三者差距最明顯的部分，也是Huawei這幾年進步幅度最大的一環。也因為其強大的拍攝效果，讓Huawei旗艦手機佔據國際知名評測網站DXOMark前三名的成績。P30 Pro使用新的光感應技術並且支援最高ISO值達409600，在夜光拍攝下不僅僅完整保留主體結構，更是有辦法將極弱光的拍攝環境完整保留下來。看著其他兩款手機拍攝出慘不忍睹的畫面，不得不讚嘆華為這幾年在拍照技術上的進步。

《聯合新聞網獲合作媒體teXch授權轉載。》