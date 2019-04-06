親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

6天2起！寶瓶星號郵輪往日本途中又一男旅客猝死

日職／王柏融第4打席一壘打 單場雙安累計達10安

華為P30 Pro、三星S10+、iPhone xs Max 三大旗艦拍照對決

2019-04-06 17:31teXch

分享

手機這兩年的發展重心從過去比拚性能的時代逐漸轉往拍照成像的好壞，其中Android各廠手機的進步幅度更是甩開iPhone好幾條街。Samsung與Huawei最近相繼推出該廠牌上半年旗艦手機，不約而同地針對相機部分又再一次進行了強化，跟著國外媒體的實測一同欣賞三款旗艦手機的拍照對決。

分享

高動態範圍(錄影模式下)

分享

高動態範圍HDR目的是為了保留更多亮暗部細節，從國外媒體實測當中可以看到三款手機明顯是支援Smart HDR的iPhone Xs Max表現最為出色，不僅有效壓制太陽光過曝的問題，第二張雲彩的部分也進行完整的保留。

變焦拍攝

變焦拍攝的興起是這幾年備受注目的特色之一，其中在華為P30 Pro除了支援了十倍無損變焦技術以外，更是宣稱可以透過最高50倍的數位變焦來拍攝月亮。從拍照的實際樣張中也不難看出十倍光學變焦與數位變焦的差異。支援十倍光學變焦的P30 Pro在影像中可以完整保留橋樑的主體結構與文字，其他兩款使用數位變焦拍攝下的成像都已經出現模糊的樣張。

廣角

廣角拍攝在手機相機上推行多年的功能，今年在Samsung與 Huawei旗艦系列上更是採用超廣角的鏡頭。實際從樣張中可以看到手機放置同樣距離下三者的樣張出現明顯的差異化，對比超廣角拍攝下的S10+，iPhone XS Max拍攝人體佔據絕大多數的畫面，無法完整保留背景結構，與此同時如果遇上多人拍攝時則必須要藉由自拍棒拉長拍攝距離才能完成拍攝。

夜拍

夜拍是三者差距最明顯的部分，也是Huawei這幾年進步幅度最大的一環。也因為其強大的拍攝效果，讓Huawei旗艦手機佔據國際知名評測網站DXOMark前三名的成績。P30 Pro使用新的光感應技術並且支援最高ISO值達409600，在夜光拍攝下不僅僅完整保留主體結構，更是有辦法將極弱光的拍攝環境完整保留下來。看著其他兩款手機拍攝出慘不忍睹的畫面，不得不讚嘆華為這幾年在拍照技術上的進步。

《聯合新聞網獲合作媒體teXch授權轉載。》

iPhone Xs MaxSamsung手機鏡頭華為

teXch

聯合新聞網合作3C作者。https://texch.net/
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

ZenFone 6跑分意外現身？驍龍855處理器躍升旗艦規格

2019-04-06 16:02

全球首支5G手機三星S10 南韓首爾亮相

2019-04-05 19:28

美國政府可能藉由其他方式阻止華為在5G網路佈署成長動能

2019-04-05 11:18

iPad Mini 5拆解！Home鍵和Lightning難更換 維修分數僅2分

2019-04-04 15:00

仿照Galaxy S10e市場策略，Galaxy Note 10可能首度加入小尺寸版本設計

2019-04-04 07:02

華碩手機不符日本特定頻段 公司道歉退換貨

2019-04-03 18:15

三星Galaxy Fold測試影片好療癒 20萬次以上摺疊沒問題

2019-04-03 17:22

台哥大新任總經理林之晨：未來5G市場競爭應彼此合作

2019-04-03 12:48

華碩ZenFone Max Pro M2日本出包 台灣不受影響

2019-04-03 12:39

採用Light多鏡頭技術、可拍攝更真實影像的Nokia 9 PureView將在台上市

2019-04-02 15:48

HMD Global首款螢幕打孔設計手機 Nokia X71在台揭曉

2019-04-02 15:47

小米揭曉與LINE FRIENDS跨界合作手機、行李箱 以及年輕人第一支「火箭」…

2019-04-02 10:34

Ericsson：5G網路帶來最大改變不會在消費市場，而是在智慧工業改變

2019-04-02 10:28

三星揭曉Exynos處理器專屬轉接配件 PC可獲得LTE連網與省電運作

2019-04-02 10:18

三款配色 Galaxy S10 5G連網版本將於4/5率先在韓國上市

2019-04-02 10:17

新iPhone設計樣式曝光 三鏡頭擺放方式遭嫌「有夠醜」

2019-04-02 09:48

V15輕旗艦登台主打高規親民價 vivo：下半年將開專賣店

2019-04-01 16:59

升降自拍鏡頭好酷炫！vivo V15、V15 Pro平價登場

2019-04-01 16:32

vivo在台推出新款中階手機V15、V15 Pro 搭載3200萬畫素升降鏡頭、遊戲模式5.0

2019-04-01 15:28

不支援舊機型 傳iPhone 6S、6S Plus將無法更新iOS13

2019-04-01 15:23

OPPO Reno將搭載特殊「鯊魚鰭」升降鏡頭模組？

2019-03-31 20:21

學起來！防堵機器人電話 有妙招

2019-03-31 15:59

機器人騷擾電話猖獗 FCC重罰2億美元僅收回6790美元

2019-03-31 15:57

機器人電話氾濫 美通訊公司思遏阻

2019-03-31 13:30

Sony證實將北京手機工廠移轉至泰國 伴隨大幅人力裁減

2019-03-30 07:30

避免消費者產生過多猜測 三星公布Galaxy Fold測試影片強調其耐用性

2019-03-29 18:50

華為證實P30系列並不會包含5G連網版本 要等到Mate 30系列

2019-03-29 18:49

小米手機9、紅米Note 7與紅米7一同登台 三款新機均在4/2開放銷售

2019-03-29 18:42

全球首上市5G手機！傳三星S10 5G版3萬8起跳

2019-03-29 17:58

經濟解析／供應鏈搶先卡位 5G手機大爆發仍有3難關要過

2019-03-29 15:50

三星Note10主打「無按鍵」 連前置鏡頭都將用S-Pen代替

2019-03-29 15:14

英政府發現華為重大疑慮 對電信網路構成新風險

2019-03-28 22:55

迎戰米粉節！3款超值新機上市 還有限時10元秒殺價

2019-03-28 21:19

摺疊手機耐用考驗 三星曝光Galaxy Fold測試影片

2019-03-28 20:23

主打大電池與超廣角拍攝的Galaxy A30、A20登台 新增粉色款Galaxy A8s

2019-03-28 11:48

三星揭曉新款中階手機Galaxy A70 強調帶來更好拍攝與連網使用體驗

2019-03-28 10:15

微軟攜手中華電信、是方電訊等電信業者打造在地化Azure服務

2019-03-27 16:11

專利內容顯示 夏普也計畫進軍螢幕可凹折手機市場

2019-03-27 15:59

動手玩／對應Galaxy S10系列O極限全螢幕設計，OtterBox、LifeProof新款保護殼

2019-03-27 15:53
看更多

熱門文章

ZenFone 6跑分意外現身？驍龍855處理器躍升旗艦規格

2019-04-06 16:02

全球首支5G手機三星S10 南韓首爾亮相

2019-04-05 19:28

思科最新報告：駭客組織在臉書兜售消費者個資

2019-04-06 09:08

相較改善不良影片氾濫問題 YouTube過去似乎更傾向「無視」

2019-04-06 09:15

新款Powerbeats Pro 換上H1晶片、搭配支援快充的充電收納盒

2019-04-06 09:55

華為P30 Pro、三星S10+、iPhone xs Max 三大旗艦拍照對決

2019-04-06 17:31

三星宣布量產旗下符合3GPP規範的5G連網晶片Exynos M5100

2019-04-06 09:54

真的嗎？WSJ說Apple Music在美用戶超越Spotify

2019-04-06 16:50

Apple Music美國付費訂戶超越Spotify

2019-04-06 16:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top