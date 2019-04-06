ZenFone 6跑分意外現身？驍龍855處理器躍升旗艦規格

價錢會定在哪就很令人好奇了～

華碩在先前表示將調整手機規格定位，會往電競、專業用戶等更高端的方向前進；而ZenFone 6也確定會在5月14日於西班牙的瓦倫西亞發表。不久前，跑分網站Geekbench上默默地出現一筆來自華碩，代號為「I01WD」的跑分，處理器的代號則是「msmnile」，對應就是驍龍855。這讓大家都感到非常期待，ZenFone要大躍進直上最高階處理器了嗎！

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這支ASUS I01WD運行的是Android 9.0系統，但比較可惜的是RAM是6GB，並不是現在旗艦機主流的8G甚至10G。跑分部分則是單核3527、多核11190，算是還挺不錯的成績。但也有網友猜測：一直以來都是ZenFone Z系列才是旗艦，莫非這是Zenfone 6Z的跑分，而不是ZenFone 6的？但華碩已經表示會調整手機的路線，況且6Z何時會出還是未知數，所以Linda認為它還是比較有可能是ZenFone 6的成績！

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那麼除了使用驍龍855處理器，ZenFone 6還有哪些規格呢？目前釋出的影片資訊還很少，但看起來是找不到前鏡頭的超高屏占比螢幕，所以很有可能是使用升降型的前鏡頭喔。但它的售價就完全無法預期了，希望訂個好價錢，讓華碩的粉絲快快敗下手吧！

(新聞來源：Geekbench)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》