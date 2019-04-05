全球首支5G手機三星S10 南韓首爾亮相

2019-04-05 19:28 中央社 首爾5日綜合外電報導



Galaxy S10 5G手機。法新社 分享 facebook

三星電子（Samsung Electronics）今天推出全球首支第5代行動網路技術（5G）手機Galaxy S10 5G，同時南韓已於3日啟用5G服務，尋求在這個技術上站穩領先地位。

南韓3日成為啟用全國5G商業服務的第一個國家，3大電信商開通5G網路，數據速度能讓用戶在一秒之內下載多部完整電影。

幾小時後，美國電信商威瑞森（Verizon）的5G商用服務也在芝加哥和明尼阿波利斯（Minneapolis）上線；而威瑞森的對手AT&T則在去年12月對全美12座城市部分地區的特定用戶開始提供5G服務。

南韓3大行動電信商SK電訊（SK Telecom）、韓國電信公司（KT）和LG Uplus 5日在首爾舉辦Galaxy S10發布會。這支手機基本款價格為139萬韓元（1200美元）。

現場展示了互動式虛擬實境（VR）和機器人操作，以凸顯這種最新行動網路的速度，新用戶對於這項技術的能耐感到興奮，尤其是體育賽事和大學講座直播。

38歲的Galaxy S10 5G買家沈智惠（Shim Ji-hye，譯音）說：「我經常觀看大量影音、電影和講座，我希望較快的網速有助於我比較妥善地分配時間。」

另一名使用者表示，他對VR內容最感興趣，包括遊戲甚至「名人VR約會」（celebrity VR dating）應用程式。

研究人員李相潤（Lee Sang-yoon，譯音）表示，有了5G，「可以即時享受VR內容，沒有延遲…我能以更好的解析度和速度享受」。

三星電子推出這款5G手機前，5G服務在南韓僅有少數特定用戶使用。