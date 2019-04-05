親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

日職／王柏融狂打3安2打點 首支長打首盜加猛打賞

共機飛越海峽中線 攔截飛官：心中唯一念頭就是要捍衛國家

全球首支5G手機三星S10 南韓首爾亮相

2019-04-05 19:28中央社 首爾5日綜合外電報導

Galaxy S10 5G手機。法新社
Galaxy S10 5G手機。法新社
分享

三星電子（Samsung Electronics）今天推出全球首支第5代行動網路技術（5G）手機Galaxy S10 5G，同時南韓已於3日啟用5G服務，尋求在這個技術上站穩領先地位。

南韓3日成為啟用全國5G商業服務的第一個國家，3大電信商開通5G網路，數據速度能讓用戶在一秒之內下載多部完整電影

幾小時後，美國電信商威瑞森（Verizon）的5G商用服務也在芝加哥和明尼阿波利斯（Minneapolis）上線；而威瑞森的對手AT&T則在去年12月對全美12座城市部分地區的特定用戶開始提供5G服務。

南韓3大行動電信商SK電訊（SK Telecom）、韓國電信公司（KT）和LG Uplus 5日在首爾舉辦Galaxy S10發布會。這支手機基本款價格為139萬韓元（1200美元）。

現場展示了互動式虛擬實境（VR）和機器人操作，以凸顯這種最新行動網路的速度，新用戶對於這項技術的能耐感到興奮，尤其是體育賽事和大學講座直播。

38歲的Galaxy S10 5G買家沈智惠（Shim Ji-hye，譯音）說：「我經常觀看大量影音、電影和講座，我希望較快的網速有助於我比較妥善地分配時間。」

另一名使用者表示，他對VR內容最感興趣，包括遊戲甚至「名人VR約會」（celebrity VR dating）應用程式。

研究人員李相潤（Lee Sang-yoon，譯音）表示，有了5G，「可以即時享受VR內容，沒有延遲…我能以更好的解析度和速度享受」。

三星電子推出這款5G手機前，5G服務在南韓僅有少數特定用戶使用。

南韓電影威瑞森
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

iPad Mini 5拆解！Home鍵和Lightning難更換 維修分數僅2分

2019-04-04 15:00

仿照Galaxy S10e市場策略，Galaxy Note 10可能首度加入小尺寸版本設計

2019-04-04 07:02

華碩手機不符日本特定頻段 公司道歉退換貨

2019-04-03 18:15

三星Galaxy Fold測試影片好療癒 20萬次以上摺疊沒問題

2019-04-03 17:22

美國政府可能藉由其他方式阻止華為在5G網路佈署成長動能

2019-04-05 11:18

台哥大新任總經理林之晨：未來5G市場競爭應彼此合作

2019-04-03 12:48

華碩ZenFone Max Pro M2日本出包 台灣不受影響

2019-04-03 12:39

採用Light多鏡頭技術、可拍攝更真實影像的Nokia 9 PureView將在台上市

2019-04-02 15:48

熱門文章

美國政府可能藉由其他方式阻止華為在5G網路佈署成長動能

2019-04-05 11:18

Gogoro今年夏季增設第三組電池組裝生產線 打造更大電量電池

2019-04-05 11:17

微軟一手打造的人工智慧女子高中生「りんな」將透過日本avex音樂出道

2019-04-05 11:18

《邊緣禁地3》確定9/13推出 PC數位版由Epic Games Store限期獨佔銷售

2019-04-05 10:58

Walmart攜手Google Assistant，讓使用者用聲控快速購買日常用品

2019-04-05 11:19

全球首支5G手機三星S10 南韓首爾亮相

2019-04-05 19:28

巴西政府可能藉由新法將暴力電玩遊戲定為刑事犯罪

2019-04-05 11:17

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top