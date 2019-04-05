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美國政府可能藉由其他方式阻止華為在5G網路佈署成長動能

2019-04-05 11:18楊又肇

雖然美國政府一再以華為設備具有潛在安全威脅，不僅要求美國境內政府機構禁止使用華為設備，更對外「呼籲」盟友避免使用華為設備佈署5G連網基礎建設。不過，在歐盟表明不會向成員國發出使用華為設備的警告，同時英國、愛爾蘭、紐西蘭政府也說明不會禁止使用華為設備之後，美國政府有可能透過其他方式阻止華為設備在5G網路時代的佈署成長動能。

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依照美國政府過去以來強調華為設備存有潛在安全風險，因此極力呼籲避免與華為建立合作，但在越來越多看法之下，反而開始質疑美國極力排除華為設備在5G網路資源建置發展背後的動機。

不少看法認為，確實採用外國廠商提供網路設備會有被植入後門進行諜報活動風險，但透過禁止特定廠商提供設備的方式，實際上無法全面消除此類風險，反而可能因為華為設備相對低廉成本吸引眾多國家採用時，可能造成美國政府情報活動難以滲入其他國家難度。

在此之前，由前美國中央情報局職員、美國國家安全域外包技術員Edward Snowden對外揭露美國政府用於諜報監聽的稜鏡計劃，讓世人真正了解美國政府如何干涉言論自由。而此次美國一再要求禁止各國採用華為設備，似乎也顯示一旦多數國家採用華為設備佈建5G網路，將會形成美國政府更難進行諜報監聽活動情況。

依照目前歐盟與英國、愛爾蘭與紐西蘭政府說法，多半認為可以針對可能具備潛在安全風險的網通設備採取個別差異限制，但並不認為全面禁止將能帶來更好解決成效，而華為方面也始終堅持本身未替中國政府從事諜報活動，同時也未在設備設置任何可供他人取用後門。

目前因為華為提供網通設備價格相對低廉，同時也能提供更加即時的技術支援服務，因此逐漸獲得不少國家地區電信業者採用，因此引起美國政府對此關切，尤其處於5G網路技術發展競爭與中美貿易關係緊張之下，美國政府更希望本身能處於領先地位，並且在更多關鍵技術取得優勢。

而在要求盟友避免使用華為設備佈署5G連網基礎建設無法獲得全面支持情況下，美國政府接下來有可能轉向藉由加密、分段，或是設置更高安全標準等方式阻止華為設備連接，未來是否會因此造成不同地區產生連接落差，可能會看美國政府接下來具體做法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟5G華為

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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