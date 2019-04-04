仿照Galaxy S10e市場策略，Galaxy Note 10可能首度加入小尺寸版本設計

相關消息指稱，三星有可能比照今年更新的Galaxy S10系列，額外在下半年預計推出的Galaxy Note系列新機增加小尺寸版本。

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根據韓國The Bell新聞網站引述產業鏈消息，表示三星有計劃在下半年預計推出的Galaxy Note 10增加一款小尺寸版本，或許將比照今年Galaxy S10e產品策略，讓使用者能有更多選擇。

若相關消息屬實，預期Galaxy Note系列將會在今年首度以兩款機種形式推行。

不過，三星對於相關傳聞予以否認，但不少市場看法仍認為三星在過去Galaxy S系列推出小尺寸衍生機種版本，同時今年推出的小尺寸機種Galaxy S10e也在市場獲得好評，或許將促使三星打破過往慣例，將首次在Galaxy Note系列加入不同尺寸設計版本。

如果三星確實有意在Galaxy Note系列採多版本的市場策略，可能代表三星期望藉由旗艦手機吸引力增加更多市場銷售機會，但不確定是否比照Galaxy S10列額外推出小尺寸機種，或是反向推出螢幕更大尺寸版本。

但以目前Galaxy Note 9已經藉由Infinity Display設計達成6.4吋螢幕規格，即便比照Galaxy S10採用Infinity-O Display設計，讓螢幕顯示佔比進一步放大，最大尺寸預期會與Galaxy S10 5G版本採用的6.7吋螢幕相仿，若是採用更大尺寸設計的話，產品定位就更像是平板裝置了。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》