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iPad Mini 5拆解！Home鍵和Lightning難更換 維修分數僅2分

2019-04-04 15:00三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：ifixit
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Apple iPad Mini闊別3年推出新一代iPad Mini 5，搭載A12 Bionic處理器、支援第一代Apple Pencil。但新機除了Apple公布的新功能之外，還有哪些新規格呢？知名維修公司iFixit公布了拆機資料，新機設計基本上和iPad Mini 4相同，但經過些許改良，除了升級A12處理器外，記憶體也升級成3GB RAM，而且許多零組件都是模組化設計，可以單獨更換，但可惜的是維修分數只有2分。

圖片及資料來源：ifixit
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iFixit拆解確認iPad mini 5是iPad Air的迷你版，是經過改良的iPad mini 4，採用新的電池連接器設計，可以自動斷開連接拆下顯示螢幕；但要注意的是顯示器和Touch ID幾乎是黏在一起，若是壞了想更換又要保留Touch ID功能的話，就只能更換整個顯示螢幕才能辦到。

圖片及資料來源：ifixit
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另外，iFixit認為在組裝的品質上，iPad Mini仍落後於iPhone，iPad Mini 5上的許多零組件和電線都以膠水黏合在一起，維修更複雜，修復性也不如iPhone，也因此iFixit的維修得分在滿分10分裡只給了2分的評價。

圖片及資料來源：ifixit

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPad miniAppleiPad

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