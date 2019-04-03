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台哥大新任總經理林之晨：未來5G市場競爭應彼此合作

2019-04-03 12:48楊又肇

日前確定接任台灣大哥大總經理職務的AppWorks之初創投創始合夥人林之晨，在4月1日正式上任，並且透過系列影片作為宣傳造勢之後，在今日 (4/2)透露將以「超5G策略」，藉由10到15年時間，並且以愛與永續作為出發點，使台灣大哥大成一個超5G生態系與東南亞級的國際企業。

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林之晨所提出的「超5G策略」，包括Gift、Group、Grit、Green、GSEA (Greater South East Asia)等5大面向，其中分別將整合台灣大哥大旗下凱擘、momo購物網，以及林之晨所創立AppWorks等資源，配合台灣大哥大過去累積數據資訊、超過700萬名用戶與近800家通路門市資源，發展多元化、創新的「超5G」服務。

從自己創立的AppWorks到台灣大哥大，林之晨表示自己將來會像指揮艇與無敵鐵金剛的組合，將兩處資源整合，讓台灣大哥大能在數位化時代快速轉型，不僅是以電信業者自居，更要持續開創更多可能性。

其中，對於台灣大哥大旗下momo購物網的發展，認為目前已經出現第二成長曲線，未來預期疆界由數據分析等方式，讓台灣大哥大旗下用戶能與momo購物網服務有更緊密結合，同時對於未來東南亞市場發展，更認為momo購物網將有機會在東南亞電商市場競爭中，加速成為可比亞洲亞馬遜的區域級電商品牌。

而針對中長期發展方向，林之晨更把台灣大哥大集團想像成1到100的加速器，再導入成立9年且擁有328家活躍新創公司，每年營業額到達760億的AppWorks，預期將有更多新創公司可藉由台灣大哥大資源培育成長，預期每年將可培養5家從1到100的新創成為台灣大哥大發展助力，形成共贏局面。

對於接下來的5G網路發展，林之晨也說明電信業者在5G網路發展之下，更要構思近具體的商業模式，不僅只是在網路頻寬、速度拼比，更要在更多個人化服務著手，因此預期台灣大哥大與AppWorks資源整合之下，將能協助推動不一樣的電信業者轉型發展模式，同時也能協助台灣大哥大在更多垂直應用深入發展。

同時，林之晨也認為接下來的5G網路市場發展將會迎接更多共同合作模式，而不是持續以傳統思維彼此競爭，更應該將彼此當做合作夥伴，一同攜手將市場擴大，因此就台灣大哥大的立場更傾向支持電信管理法開放「共頻共網」政策，並且讓彼此資源可以投入在更多創新發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

林之晨5G台灣大哥大

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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