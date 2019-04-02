HMD Global首款螢幕打孔設計手機 Nokia X71在台揭曉

HMD Global今日 (4/2)在台正式揭曉旗下首款採用螢幕打孔設計手機Nokia X71，藉由全尺寸螢幕與螢幕打孔形式設計，讓顯示佔比提昇至93%，同時機身側面也與日前宣佈推出的Nokia 4.2、Nokia 3.2一樣搭載機身側面電源按鍵邊緣燈光，當有訊息或來電時則會點亮作為提醒使用。

分享 facebook

硬體規格部分，Nokia X71分別搭載6.39吋、解析度為2310 x 1080的LCD螢幕，並且採用Qualcomm Snapdragon 660處理器、6GB記憶體與128GB儲存容量，機身整體設計與先前推出的Nokia 8.1等手機乎採用相同視覺設計，但在機身背面採用4800萬畫素、f/1.8光圈的蔡司認證鏡頭，並且搭配800萬畫素廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭，而前置視訊鏡頭則搭載1600萬畫素、f/2.0光圈設計，但並非蔡司認證規格。

其他部分，則分別搭載3500mAh電池電量、支援18W電池快充，隨盒搭附9v 2A充電器，而手機則搭載雙4G雙卡雙待插槽，並且支援最高256GB儲存容量記憶卡，麥克風部分也支援Nokia OZO技術，藉此對應更清晰的錄音效果。

同時，HMD Global也說明Nokia X71搭載PureView Display顯示技術，將可對應充足顯示對比與亮度，同時呈現更真實色彩表現。

建議售價方面，Nokia X71將以新台幣11990元價格銷售，預計在4月10日上午10點開放Nokia手機線上商城、momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心等通路銷售。另外，HMD Global針對Nokia X71提供Premium Care延長保固活動，在今年4月30日前購買Nokia X71，並且在5月31日前於活動完成登錄即可額外於1年保固期增加180天延長保固。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》