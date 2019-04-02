採用Light多鏡頭技術、可拍攝更真實影像的Nokia 9 PureView將在台上市

今年在MWC 2019期間正式亮相的Nokia 9 PureView，今日也搭配採用螢幕打孔設計的Nokia X71一同在台亮相。

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不過，由於目前尚未確認在台上市時間，同時現場展示機種也僅為歐版韌體，因此屆時在台上市版本可能會有些差異。

在特殊5組環狀相機模組中，HMD Global採用與Sony締結合作關係的新創團隊Light多鏡頭技術，讓Nokia 9 PureView搭載的5組相機可以支援捕捉色彩分明的清晰影像，同時也能藉由蔡司鏡頭確保影像畫質，甚至支援拍攝後製功能，使用者可以針對需求調整景深表現。

至於5組環狀相機模組分別採用5組1200萬畫素鏡頭構成，藉由Light多鏡頭拍攝技術，將可同時藉由5組鏡頭拍攝合成一張高達6400萬畫素解像效果的清晰影像，基本想法會與與過去Nokia 808 PureView、Lumia 1020所搭載PureView技術相似，同樣透過影像合成技術實現超高解像表現，並且對應幾乎無損的數位「變焦」。

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硬體設計部分，Nokia 9 PureView採用5.9吋pOLED面板規格，並且對應QHD解析度與PureView顯示技術，處理器維持採用Qualcomm Snapdragon 845，以及6GB記憶體，配置128GB儲存容量，電池容量則為3320mAh，同時機身厚度僅有8mm。

其他則包含搭載螢幕下指紋辨識功能，並且搭載IP67防水設計，同時也支援無線充電，至於作業系統則採用Android One形式打造，搭載Android 9.0版本。

建議售價部分，Nokia 9 PureView將以699美元價格上市，目前已經開放特定國家市場銷售，但台灣尚未確認實際上市時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》