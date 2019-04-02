Gmail問世15年 新功能可指定時間發出郵件

2019-04-02 15:01 中央社 台北2日電



Google旗下電子郵件服務Gmail問世15年，全球用戶超過15億人。Google除了回顧過去發展之外，也預告將推出的新功能，包括新增寄信排程功能，用戶將可指定時間發出郵件。

Gmail資深產品經理霍爾曼（Tom Holman）在官方部落格發文表示，2004年的電子郵件和現在人們經常使用的電子郵件看起來大不相同。當時的收件夾總充斥垃圾郵件，而且不論是要搜尋收件匣還是將郵件歸檔，都需要費一番功夫。為了不超過容量上限，還必須不斷刪除郵件。因為觀察到這些使用上的不便，Google打造了Gmail，希望能幫助大家改善這些問題。

2004年4月1日，Google推出Gmail。當時Gmail內建Google搜尋的功能，並能將使用者的郵件歸類到不同的會話串。此外，使用者還可以免費儲存1GB的資料，這個容量幾乎是當時其他電子郵件服務供應商所提供的100倍。

為了加強電子郵件的安全性，Gmail在垃圾郵件寄到收件匣以前就預先封鎖，並讓使用者在發現可疑垃圾郵件時能提出檢舉。Google運用人工智慧（AI）強化了垃圾郵件過濾功能，如今在AI技術的幫助下，Google每分鐘可以封鎖將近1000萬封的垃圾電子郵件。

霍爾曼指出，隨著行動裝置開始在人們的生活中如影隨形，Google將原本僅限桌機使用的Gmail調整成也能在手機或平板電腦上運作。Gmail的分頁式收件匣功能讓使用者能將郵件分門別類，從而快速查看最新郵件。此外，像是「智慧回覆」、「自動提醒」等加上AI技術的功能，則可以幫助使用者節省回信時間，並提醒使用者針對某些電子郵件進行回覆或後續追蹤。

展望未來，霍爾曼表示，Gmail將新增一項功能，讓使用者可將電子郵件安排在更適當的日期或時間寄出；假設使用者跨時區工作，或想避免打斷對方假期的時候，這項功能尤其實用。

此外，Gmail使用者現在不需離開收件夾就能執行操作，例如直接在電子郵件內回應Google文件中的留言串等。如此一來，使用者不必開啟新的分頁標籤或應用程式就能完成事務。

霍爾曼說，感謝所有Gmail使用者的支持與愛護，Google期待和大家一起慶祝Gmail的下一個15年。