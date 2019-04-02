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新iPhone設計樣式曝光 三鏡頭擺放方式遭嫌「有夠醜」

2019-04-02 09:48聯合新聞網 綜合報導

對於下一代iPhone的外型，果迷們總是充滿期待又怕受傷害。今年9月將問世的新一代iPhone，傳出設計樣式已在網路上流出。

網友批評三顆後置鏡頭的擺放方式「很恐怖」。photo credit:Twit...
網友批評三顆後置鏡頭的擺放方式「很恐怖」。photo credit:Twitter: Steve H.McFly
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被流出的設計樣式據聞是今年9月蘋果新機發表會時將正式亮相的iPhone XI，國外網友Steve Hemmerstoffer PO出的設計圖中可看到新iPhone的背板設計，手機的後鏡頭將會集合在背板邊緣的小方塊中，而鏡頭數目則跟該網友先前所說新一代iPhone 將會有三個後置鏡頭的推測一致。

國外網友在Twitter上PO出iPhone XI的設計圖。photo cred...
國外網友在Twitter上PO出iPhone XI的設計圖。photo credit:Twitter: Steve H.McFly
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關於蘋果將會推出三個後置鏡頭的新機，此類傳聞已非首次傳出，早在去年年底就陸續有網友做出這類的預測。此次iPhone XI的設計樣式露出除了更加確認這類推測外，外媒MacRumors也做出下一代的iPhone XS Max將會採取三鏡頭設計的推論。

三鏡頭應該可支援更大的視野和更寬的變焦範圍，也能改善低光源下拍攝的照片品質。雖然曾有些人提出以水平並列的方式擺放三顆後鏡頭的建議，但蘋果似乎不打算採納而將鏡頭集中於小方塊中以三角分佈的方式排列。

對於這樣的設計很多網友大喊「NOOOOOOO」，覺得「太恐怖了」、「這設計醜到不能再醜」，還有人嚴正抱怨「蘋果對於外型設計好像越來越不用心」，提出「等2020再換新機」的計畫。

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