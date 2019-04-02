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三款配色 Galaxy S10 5G連網版本將於4/5率先在韓國上市

2019-04-02 10:17楊又肇

日前隨著年度旗艦手機Galaxy S10系列一同揭曉的Galaxy S10 5G連網版本，終於確定將會在4月5日率先於韓國上市，預計推出磅礴黑、皇家紅與皇冠銀三款配色，同時預計在韓國地區將會採用Exynos 9820處理器+三星自有5G連網晶片Exynos M5100的組合，而美國地區則預期會採用Qualcomm Snapdragon 855+Snapdragon X50 5G連網晶片組合。

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Galaxy 5G連網版本，基本上是以Galaxy S10為基礎，螢幕尺寸增加至6.7吋，成為Galaxy S10系列螢幕最大版本，但一樣採用Quad HD+解析度與雙側曲面設計的Curved Dynamic AMOLED面板，同樣採用螢幕開孔的Infinity-O Display面板設計，但視訊鏡頭則額外配置3D景深鏡頭，藉此對應更精準的景深資訊擷取效果。

而在背面主相機鏡頭配置也與Galaxy S10相同，搭載1200萬畫素+1200萬畫素+1600萬畫素三鏡頭，分別對應遠焦、廣角與超廣角拍攝需求，並且支援10倍數位變焦，以及0.5倍超廣角與2倍光學變焦，但另外增加一組3D景深鏡頭，將用於捕捉更準確的景深資訊，讓影像識別、擴增實境等應用更為精準。

在5G連網支援方面，將同時支援28GHz、39GHz頻段的毫米波，以及6GHz以下頻段、非獨立組網 (NSA)連接功能，對應2.0 Gbps下載、150Mbps上傳速度表現，但SIM卡槽僅提供單一SIM卡安裝使用。

硬體規格部分，Galaxy S10 5G連網版本同樣區分三星Exynos 9820或Qualcomm Snapdragon 855處理器兩種版本，搭配使用的5G連網晶片也區分為三星自有5G連網晶片Exynos M5100，以及Qualcomm Snapdragon X50 5G連網晶片組合，前者組合將率先對應韓國市場使用，而後者則預期提供美國等市場使用。記憶體與儲存容量僅提供8GB及256GB規格組合，機身配色則區分磅礴黑、皇家紅與皇冠銀三款配色。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

5G三星GALAXY

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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