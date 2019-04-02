三星揭曉Exynos處理器專屬轉接配件 PC可獲得LTE連網與省電運作

配合4月1日愚人節，三星宣布針對旗下Exynos系列處理器打造專屬轉接配件Extender，將可讓既有Exynos系列處理器可直接用於PC桌機或筆電的主機板，並且能直接相容現有作業系統運作。

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同時，三星更強調搭配現有Exynos 9820處理器使用的話，將可讓PC桌機或筆電產品立即獲得支援4G LTE連網功能，同時更可藉由Exynos 9820處理器所整合影像處理功能，讓視訊通話變得更加流暢。

雖然此項配件為三星愚人節玩笑，但從近年來Arm架構處理器逐漸往PC市場靠攏，同時Google也開始在Android作業系統強化桌面使用模式，並且讓Arm架構處理器進入Chromebook產品應用，而Qualcomm與微軟也開始著重發展Windows on Snapdragon的產品發展，更顯得未來三星或許真的有可能透過此類轉接配件，讓PC桌機或筆電主機板可直接使用Exynos系列處理器。

不過，即便透過轉接方式讓針腳接點可順利轉接，並且讓處理器順利運作，但在軟體端的相容依然會是必須克服重點，預期未來將會有越來越多廠商傾向採用Arm架構處理器，使裝置端的整體耗電、發熱降低，進而可用於更窄化機身設計，或是讓運作使用時間拉長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》