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Ericsson：5G網路帶來最大改變不會在消費市場，而是在智慧工業改變

2019-04-02 10:28楊又肇

今年在MWC 2019期間闡述對於接下來的5G連網應用發展，更強調開始與全球各地區電信業者展開5G網路佈署合作，同時也與台灣電信業者有深度合作的Ericsson，對於今年開始進入商業應用的5G網路發展分享相關看法，其中認為5G網路帶來最大改變並不見得會是在一般消費應用，而是潛在價值更高的智慧工業應用發展，另外更強調未來在6G網路發展也不會落人之後。

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對於市場在5G連網應用方面的想像，目前同時兼任韓國與台灣Ericsson總經理的Håkan Cervell表示，相較於4G網路應用模式，5G網路對於不少消費者所帶來改變，大致上還是以頻寬增加、連網速度加快，使得過往在4G網路時代就已經推出的串流音樂、串流影片，或是即時虛擬影像傳輸，以及雲端網路儲存傳輸等應用將會明顯加速，同時將會帶動一些傳統數位內容使用方式改變，例如過往仰賴裝置端儲存的使用模式，將會逐漸移轉為仰賴雲端，或是直接透過網路服務作為裝置端操作功能，就像Google提出的網路串流遊戲服務Stadia等使用情況。

不過，由於這些服務應用模式，基本上在4G連網時代就已經提出，當時主要還是受限於整體網路傳輸頻寬不夠，使得部分連接應用僅能成為理想，在5G連網技術補足之下，將能讓這些理想化應用成真，但多少也少了一些讓人耳目一新的感覺。

因此，Ericsson認為雖然5G網路在消費市場的整體感受不會有太大差異，甚至有些人認為4G網路連接頻寬已經足夠一般使用，但對於企業應用、工業用途發展等市場領域而言，5G網路將能帶來更大改變。

比方來說，像韓國地區已經開始有部分企業開始導入5G連網技術作為內部通訊網路使用，藉由5G網路技術快速、加密與軟體定義等特性，提供遠比Wi-Fi無線網路技術更加穩定且安全的傳輸效果，同時在智慧工廠應用方面也同樣能提供快速、安全連接效果，同時也能在不容易佈建有線或無線網路設施的險峻工廠環境快速佈建網路資源，讓工廠能藉由網路連接快速轉型成智慧生產線。

就整體來說，5G網路應用發展在整個市場產業中的改變，包含智慧城市、智慧工廠，以及企業應用將會有更明顯的成長，消費市場的應用主要還是會依循既有4G網路改革居多，因此消費者實際上對於5G網路所帶來改變的感受，並不會太明顯，但針對企業端、創新科技等應用的改變幅度，反而會更加顯著。

而針對接下來的5G網路市場發展，Håkan Cervell對於目前市場討論的5G網路共頻共譜情況提出看法，認為就技術層面來看，這些發展應用模式都不會是問題，最主要還是考量當地政府、電信業者之間如何規畫與協議，加上現階段的5G網路技術規劃還是建立在4G網路基礎之上，透過非獨立組網形式達成5G連網速度表現，因此認為5G網路共頻共譜的問題其實還是在於整體利益上的考量，對於未來5G網路發展並不會構成太大影響。

事實上，就目前5G網路基礎建設佈建情況來看，絕大部分的電信業者還是傾向透過既有4G網路基地台升級實現5G網路連接表現，僅針對新投入發展地區建置5G網路基地台等設施，讓整體發展成本可以達成最佳效益。

另外，對於近期美國政府刻意以安全問題要求各地區電信業者避免與華為合作，是否會因此影響未來5G網路共生發展模式，Håkan Cervell則表示從Ericsson的立場來看，並不會特別著重仰賴與特定市場的合作，主要還是著重提供最好的技術與產品，藉此爭取最大發展機會，對於華為現階段面臨情況也不認為將會造成太大影響，畢竟即便少了美國市場立足機會，華為依然在中國、歐洲市場仍有很大發展空間，因此對於5G網路整體發展依然會有正向成長動能。

至於在接下來更遠的6G網路技術前瞻布局，Håkan Cervell也表示依照Ericsson在每一個無線網路世代投入發展腳步，確實在實驗室階段早已投入研究，只是在國際公認標準訂定之前，並不會特別作宣傳，但強調在未來新技術投入發展腳步絕不會落人之後。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

雲端5G

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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