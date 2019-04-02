小米揭曉與LINE FRIENDS跨界合作手機、行李箱 以及年輕人第一支「火箭」…

在台灣地區宣布米粉節活動細節之後，小米也隨即宣布預計在中國市場推行的米粉節新品，其中包含小米手機9代言人王源限量款，以及與LINE FRIENDS跨界合作的熊大限量套裝組小米手機9 SE，以及熊大限量款小米行動電源與莎莉限量款小米旅行箱20吋版本，另外也包含數款在4月1日愚人節公佈新品。

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根據小米中國地區總裁王川表示，目前小米手機9已經累積出貨超過150萬台，同時成為小米過去以來銷售成長速度最快的旗艦手機，也因此供應需求遠超過內部預期，造成日前出現供應不足，必須快馬加鞭生產的情況。

至於日前宣佈獨立運作的紅米品牌，目前紅米Note 7系列也已經累積出貨超過400萬台，而小愛音箱系列則從2017年7月累積至今銷售超過1000萬台。

此次公佈新品部分，包含小米手機9代言人王源限量款，以及與LINE FRIENDS跨界合作的熊大限量套裝組小米手機9 SE，以及熊大限量款小米行動電源與莎莉限量款小米旅行箱20吋版本，其他還包含米家手持無線吸塵器、米家多功能電煮壺、米家破璧料理機、米家掃地機器人1S、新增OLED顯示面板的米家IH壓力電子鍋、米家對講機等新品。

而在愚人節新品方面，小米則分別公佈可塗繞足球場4圈的米家巨能寫中性筆、可自動鬆緊鞋帶的米家智慧跑鞋，以及標榜年輕人的第一支回收火箭，並且可一鍵發射、回收的小米1號火箭。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》