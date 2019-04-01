不支援舊機型 傳iPhone 6S、6S Plus將無法更新iOS13

2019-04-01 15:23 聯合新聞網 綜合報導



在新產品力求突破下，為了讓所有的iPhone和iPad機型都能更新至iOS12，蘋果付出了相當大的努力和妥協。現有消息傳出，蘋果下一代的更新將不再支援部份舊機型，iPhone 6S、6S Plus都將在iOS13前止步。

有傳聞蘋果即將推出的iOS13將不適用於所有的機型。示意圖，photo credit: pixabay 分享 facebook

蘋果正在全力研發即將在6月開發者大會WWDC中發表的iOS13，比照過去的傳統，iOS13將在蘋果9月新機發表時正式釋出讓使用者下載更新。在iOS13的各項新功能傳出之前，卻先傳來下一波更新將不適用於某些iPhone和iPad型號的消息。

據國外媒體「Lounge」報導，在iOS13推出之前已有一份不能更新的機型名單出現，其中包括了iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 5s，iPad部份則有iPad Mini 2、iPad Mini 3、iPad Mini 4、iPad Air 、iPad Air 2以及第六代的iPod touch都將無法更新至iOS13。其他的機型雖然能夠更新，卻有部份機型無法使用全部的新功能，包括iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus，就連相當新的iPhone X都不適用所有的新功能。

iPhone向有耐用的特色，部份機型如iPhone 6雖然推出已久但因好用而成為一直以來的長銷款，今年已傳出iPhone 6將在第三季之後退役，如今再傳出無法更新至最新的作業系統，是否能帶動新機的銷售有待觀察。