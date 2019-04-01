vivo在台推出新款中階手機V15、V15 Pro 搭載3200萬畫素升降鏡頭、遊戲模式5.0

vivo今日 (4/1)宣布在台推出兩款中階手機V15與V15 Pro，其中同樣搭載3200萬畫素的升降式視訊鏡頭，同時搭載全尺寸螢幕與三鏡頭組合主相機。

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其中V15將搭載6.53吋、2340 x 1080解析度的LCD螢幕，並且採用聯發科Helio P70處理器、6GB記憶體與128GB儲存容量，並且搭載3200萬畫素升降式視訊鏡頭，以及1200萬畫素 (本身為2400萬畫素感光元件，並且將兩組像素合併，增加感光面積)、f/1.78光圈，以及800萬畫素廣角鏡頭+500萬畫素景深鏡頭構成的三鏡頭主相機，並且搭載背後指紋辨識器與4000mAh電池電量。

而V15 Pro則搭載6.39吋、2340 x 1080解析度的Super AMOLED螢幕，以及Qualcomm Snapdragon 675處理器，另外搭載8GB記憶體與128GB儲存容量，相機功能則與V15相同，指紋辨識器則採用vivo第5代螢幕下指紋辨識形式設計，電池容量則縮減為3700mAh，與V15一樣搭載雙引擎閃充技術與久重安全防護設計。

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同時，V15將額外搭載遊戲模式5.0與智慧按鈕設計，分別提供自動開啟背景通話、遊戲子母畫面、遊戲鍵盤、掛機模式等設計，另外也能藉由電競模式開啟遊戲加速功能，而V15 Pro則將額外搭載超級夜景與Super HDR拍攝功能，同樣搭載遊戲模式5.0與智慧按鈕設計，其中V15更搭載雙卡三卡槽設計，而V15 Pro則搭載雙卡雙卡槽與單獨記憶卡卡槽設計，作業系統則均搭載基於Android 9.0的Funtouch OS 9版本。

建議售價部分，V15將以新台幣10900元價格上市，分別推出水晶藍與魅力紅兩款配色，預計從即日起搭配台灣大哥大資費方案銷售，並且透過PChome 24h購物中心、momo購物網、Yahoo!奇摩購物中心、udn購物網、東森購物網、Myfone購物、蝦皮vivo授權商店等線上通路開賣，V15 Pro則以新台幣14990元價格上市，分別推出水晶藍與珊瑚紅兩款配色，預計今年5月在台上市。

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V15：

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V15 Pro：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》