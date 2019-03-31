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OPPO Reno將搭載特殊「鯊魚鰭」升降鏡頭模組？

2019-03-31 20:21楊又肇

OPPO預計在4月10日揭曉的新款手機Reno系列，其中可能會搭載有點不太一樣的彈升式鏡頭，實際外貌看起來會像是一道「鯊魚鰭」。

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之所以會像是「鯊魚鰭」，原因在於OPPO僅採用單邊升起的模組設計，與先前用在Find X雙軌式升降鏡頭模組設計明顯不同，同也跟vivo在內品牌採用的升降鏡頭設計不一樣。而採用這樣的設計，是否考量相對簡單的升降機構，避免雙軌式升降鏡頭必須確保兩側採相同運作速度，可能造成相機模組容易損壞問題。

除了疑似實機宣傳圖像內容， Slashleaks網站更釋出一組似乎為OPPO Reno實機操作影片內容，其中也顯示新機將會採用「鯊魚鰭」形式的升降鏡頭模組。

而就先前說法，OPPO Reno至少會推出兩種處理器規格版本，其中一款會是採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，採用銅管液冷散熱，並且採用熱凝膠與石墨片協助導熱，相機則會加入相位及反差對焦，同時增加雷射對焦功能與10倍光學變焦拍攝功能，此次也終於加入NFC感應功能，另外更加入新版VOOC 3.0電池快充。

另一款版本，則是採用Qualcomm Snapdragon 710處理器規格，相比高階款缺乏銅管液冷散熱與雷射對焦，但一樣搭載新版VOOC 3.0電池快充等設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

鯊魚

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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