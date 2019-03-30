Sony證實將北京手機工廠移轉至泰國 伴隨大幅人力裁減

在Sony日前證實將影像產品、家電影音與行動通訊事業部合併消息後，Sony也確認將關閉位於北京的智慧型手機工廠－北京索愛普天移動通信有限公司，並且預計將產線移至泰國以利成本精簡，預期將在2020年4月之後讓智慧型手機產品業務恢復獲利。

分享 facebook

而根據日經新聞報導指出，伴隨著北京工廠即將關閉，以及事業部門合併，Sony也確認將在智慧型手機產品業務人事進一步做精簡，預期使現有規模減半，其中可能以北京工廠裁撤人員比例居多。

過去Sony始終將手機視為所有產品技術聚合中心，並且以此呈現「One Sony」的市場策略，因此即便目前手機業務持續呈現虧損情況，Sony依然表示不會退離手機市場發展。

相比蘋果、三星、華為，以及後來居上的小米持續侵蝕手機市佔，使得Sony旗下Xperia系列手機產品市佔持續受到擠壓，同時主力發展市場也逐漸集中在日本、台灣、香港，以及部分東南亞市場與歐洲市場。

對於此次確定關閉北京手機工廠，Sony強調是為了加快手機產品業務調整，同時說明未來在中國市場發展策略不會因此受影響，未來在中國地區依然會提供手機產品相關服務。至於北京索愛普天移動通信有限公司預計會在今年3月底停止生產手機產品，並且從3月20日起就已經開始向內部員工提供雙方解除勞動合約，同時也依照中國在地法令向地方政府相關部門匯報。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》