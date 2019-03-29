三星Note10主打「無按鍵」 連前置鏡頭都將用S-Pen代替

2019-03-29 15:14 聯合新聞網 綜合報導



Galaxy Note10將以「首款無實體按鍵的智慧型手機」為賣點，以達到機身兩側完全乾淨、平滑的設計。圖擷自／《theinquirer》 分享 facebook 三星新款旗艦機Galaxy S10系列在今年2月上市後，不只台灣買氣超乎電信業者預期，在大陸開賣不到半個月，市占率也從原本的1％跳升至3.6％，優於前一代的S9系列。如今傳出消息，三星接下來計畫推出的Galaxy Note 10，不只有與S10相同的螢幕下指紋辨識，且將不具備任何實體按鍵。

三星於今年Q1發表的Galaxy S10系列主打「有史以來最強悍的相機」，S10和S10+都是三顆主鏡頭設計，除了廣角和超廣角鏡頭外，還有一顆1200畫素的遠距（變焦）鏡頭，即使拍攝主體位於遠方，也能拉近距離特寫細節。除此之外，螢幕下指紋辨識功能，也讓使用者享受無邊框螢幕的同時，保有指紋喚醒的便利。

根據韓媒《ET News》報導，三星接下來的Galaxy Note10新機，將以「首款無實體按鍵的智慧型手機」為賣點，不論是開關機、調整音量，或是在S8系列才新增的Bixby按鍵功能，之後都將以觸控螢幕或是手勢來設定，以達到機身兩側完全乾淨、平滑的設計。除此之外，三星也將效法蘋果的3DTouch研發「ForceTouch」，與壓力感測器的NDT公司合作，提升使用者在體驗時的便利性。