三星Note10主打「無按鍵」 連前置鏡頭都將用S-Pen代替
三星新款旗艦機Galaxy S10系列在今年2月上市後，不只台灣買氣超乎電信業者預期，在大陸開賣不到半個月，市占率也從原本的1％跳升至3.6％，優於前一代的S9系列。如今傳出消息，三星接下來計畫推出的Galaxy Note 10，不只有與S10相同的螢幕下指紋辨識，且將不具備任何實體按鍵。
三星於今年Q1發表的Galaxy S10系列主打「有史以來最強悍的相機」，S10和S10+都是三顆主鏡頭設計，除了廣角和超廣角鏡頭外，還有一顆1200畫素的遠距（變焦）鏡頭，即使拍攝主體位於遠方，也能拉近距離特寫細節。除此之外，螢幕下指紋辨識功能，也讓使用者享受無邊框螢幕的同時，保有指紋喚醒的便利。
根據韓媒《ET News》報導，三星接下來的Galaxy Note10新機，將以「首款無實體按鍵的智慧型手機」為賣點，不論是開關機、調整音量，或是在S8系列才新增的Bixby按鍵功能，之後都將以觸控螢幕或是手勢來設定，以達到機身兩側完全乾淨、平滑的設計。除此之外，三星也將效法蘋果的3DTouch研發「ForceTouch」，與壓力感測器的NDT公司合作，提升使用者在體驗時的便利性。
而在今年2月5日時，美國專利商標局也通過三星申請的電子專利，過去Galaxy Note9配備的 S-Pen可以遠程操作鏡頭的快門，這次通過的專利設計是將S-Pen置入攝像鏡頭，於2017年2月提交，主要內容是將「鏡頭和圖像傳送器放入電子筆裝置」。 因此《theinquirer》預測，未來的Note10將會大升級，不光是無按鍵設計的光滑一體性機身，前面的顯示面板也有機會擺脫自拍鏡頭的限制，創造出一個實質意義上「沒有凹口或打孔設計的全屏顯示器」。
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