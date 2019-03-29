避免消費者產生過多猜測 三星公布Galaxy Fold測試影片強調其耐用性

針對近期網路上開始流傳Galaxy Fold在凹折處出現明顯凹痕的影片內容，開始令人質疑三星這款1980美元起跳的手機產品實際耐用表現，而為了避免消費者產生過多猜測，三星稍早公布官方測試影片，其中強調在螢幕凹折相關機構組件耐用度設計。

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不過，即便三星期望藉由影片內容強調Galaxy Fold的耐用表現，但如果僅只是透過機台反覆翻折手機，藉此呈現三星如何檢驗Galaxy Fold運作使用正常，顯然仍無法足以說服消費者相信價值1980美元起跳的手機產品，並不會在螢幕凹折過程產生明顯凹痕。

由於在新機發表會，以及MWC 2019展覽期間，三星均以靜態形式展示旗下Galaxy Fold，而未開放提供實際體驗此款手機螢幕凹折使用表現，更使得更多人好奇三星強調此款手機螢幕可對應20萬次凹折，若以每天開合100次計算，約可對應5年使用壽命的說法是否為真。

因為不久前網路上才出現一則Galaxy Fold在凹折處出現明顯凹痕的影片內容，因此不少人認為Galaxy Fold實際耐用表現，恐怕不如三星預期。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》