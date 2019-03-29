華為證實P30系列並不會包含5G連網版本 要等到Mate 30系列

在法國巴黎揭曉旗艦手機P30系列之後，華為消費者業務執行長余承東在接受訪談時確認，P30系列並不會推出5G連網版本，預期要等到Mate 30系列才會加入。

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根據余承東接受訪談時的說法，證實P30系列並不會推出5G連網版本，其中因素包含5G連網服務尚未俱全，因此預期要等到下半年才會在下一款Mate系列手機加入此項設計。同時，余承東也強調P30系列並非設計或技術限制因素才沒有加入5G連網功能，而是考量目前5G連網服務仍不普及，預期要等到今年秋季才會有更明顯建置應用。

不過，華為在此之前已經證實將會在MWC 2019揭曉的螢幕可凹折手機Mate X，以及基於去年推出的Mate 20 X打造5G連網產品，顯示華為首波5G連網手機都會以Mate系列機種為主，因此P系列旗艦手機若是要加入5G連網功能，顯然必須等到明年預計推出的P40系列。

至於今年下半年計畫推出的Mate 30系列是否將全數採用5G連網版本，或是僅在高階機種，甚至是在Porsche Design設計版本才會加入5G連網功能，目前都還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》