英政府發現華為重大疑慮 對電信網路構成新風險

2019-03-28 22:55 中央社 倫敦28日綜合外電報導



英國政府報告今天認定，英國在中國科技巨擘華為技術公司的工程程序中發現「重大」問題，會對英國電信網路構成「新風險」。

英國政府的「華為網路安全評估中心」（HuaweiCyber Security Evaluation Centre, HCSEC）監督委員會發布的年度報告指出：「（我們已）在華為的工程程序中確認進一步重大技術問題，導致英國電信網路面臨新風險。」

華為是第5代行動網路（5G）設備的頂尖製造商，這種新一代電信技術能讓智慧手機上網速度轉瞬飛快。但部分西方國家因擔憂北京能因此取得敏感通訊內容和介入關鍵基礎設施，已禁止華為參與5G業務。

一名華為發言人今天告訴法新社，華為對於報告中的疑慮「非常嚴肅」看待，並拿來當作「持續」改善自身能力過程的一環。

儘管「華為網路安全評估中心」強調，他們「不認為，確認的缺陷是中國政府干預的結果」。但監督委員會表示，「華為對於補救去年呈報的問題，尚未取得實質進展」。

報告的結論寫道：「總體而言，針對華為參與英國重要網路，對英國國家安全帶來的所有風險，長期而言能否充分減輕，監督委員會只能提供有限保證。」

華為發言人則對法新社表示，今天的報告「詳述對於華為軟體工程能力的一些疑慮。我們了解這些顧慮，並且非常嚴肅看待。…確認的這些問題…為我們軟體工程能力的持續蛻變提供重要挹注」。

發言人還說，為提升這類能力，華為董事會去年已通過20億美元（約新台幣618億元）全公司改造計畫。