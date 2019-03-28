摺疊手機耐用考驗 三星曝光Galaxy Fold測試影片

2019-03-28 20:23 中央社 台北28日電



2019年是摺疊手機元年，由三星、華為打頭陣，引領話題並炒熱新商機，三星今天主動公開內部的摺疊測試過程，讓外界見證Galaxy Fold如何通過開合考驗。

2019年是摺疊手機元年，三星、華為兩大陣營今年在全球行動通訊大會(MWC)開啟「摺疊手機」新戰場，三星的Galaxy Fold要價新台幣6萬元起、華為Mate X則是8萬左右，皆屬「天價」，而兩者在螢幕設計和其他規格上則各有千秋。小米、摩托羅拉、聯想、vivo都傳聞今年也會發表摺疊手機。

三星強調，Galaxy Fold既是智慧型手機，也是平板，以創新的外型規格，為用戶帶來前所未有的行動體驗，可進行多工處理、觀賞影片、暢玩遊戲等。

三星今天主動公開內部的摺疊測試過程，讓外界見證Galaxy Fold如何通過開合考驗。在實驗室中，專屬儀器對Galaxy Fold進行數回合的大規模測試，確保Galaxy Fold已為上市做好準備。

摺疊手機設計特殊，耐用度成為消費者關注焦點，三星測試Galaxy Fold，以每天使用100次計算，約可使用5年的時間計算，檢視是否經得起20萬次以上的開合操作，全程歷時一周的時間，為確保轉軸設計和Infinity Flex螢幕的耐久性，三星認為嚴苛的測試至關重要。

蘋果布局的專利顯示，蘋果也在設計摺疊iPhone，但按照蘋果過去作風，應不會急著搶先Android陣營推出。

市場人士評估，摺疊手機目前仍處於宣示主權的階段，由於售價高，一般來說消費者還會觀望，但非蘋陣營急著推出折疊手機爭搶市場目光，就是希望藉此創造話題，鞏固品牌聲勢，未來也不排除成為刺激消費者換機的一大誘因。